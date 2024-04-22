На дне рождении Виктории Бекхэм собрались все "перчинки" из группы Spice Girls

Виктория призналась, что воссоединение с коллегами по группе Spice Girls стало "лучшим подарком", который она могла пожелать. Свой юбилей она отпраздновала в Лондоне.

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Виктория Бекхэм с шиком отпраздновала свой 50-летний юбилей. Для проведения вечеринки она выбрала очень эксклюзивный частный клуб Oswald's в лондонском районе Мейфэр. А до этого Дэвид Бекхэм устроил ей романтический уикенд на французской Ривьере, где зарезервировал изысканный ресторан, в котором когда-то ужинали Пикассо и Сезанн. Что Виктория получила в подарок – неизвестно. Но она уже призналась, что воссоединение с ее подругами и коллегами-"перчинками" из группы Spice Girls было лучшим сюрпризом. Об этом пишет Daily Mail.

Виктория опубликовала несколько снимков со своего юбилея. И на одной из фотографий она позировала вместе со своей старой группой: Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон и Джери Холливелл-Хорнер.

Воссоединение Spice Girls Фото: Victoria Beckham/Instagram

Все они выглядели потрясающе, а она написала: "Воссоединение – это лучший подарок. Спасибо всем моим друзьям и семье за ​​то, что отпраздновали со мной. Целую! Ххх".

"Перчинки" собрались вместе, чтобы спеть один из своих хитов Stop для звездных гостей, и все это было снято на камеру Дэвидом Бекхэмом.

Воссоединение Spice Girls

Напомним, Spice Girls — женская группа, образованная в 1994 году. В ее состав входили Виктория Адамс (Posh Spice), Холливелл (Ginger Spice), Мелани Браун (Scary Spice), Эмма Бантон (Baby Spice) и Мелани Чисхолм (Sporty Spice).

Группа известна выпуском таких хитов, как Wannabe (1996), а также 2 Become 1 (1996) и Viva Forever (1997).

На фоне успеха в кинотеатрах был показан художественный фильм Spice Girls под названием Spice World, который имел кассовый успех.

Однако в 2000 году группа взяла перерыв, а участницы сосредоточились на сольной карьере.

Исполнители воссоединились с 2007 по 2008 год для тура Return Of The Spice Girls, а также еще раз для летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Spice Girls на Олимпиаде 2012 в Лондоне

В 2019 году группа снова собралась вместе, чтобы отправиться в мировое турне Spice, но Виктория Бекхэм к ним не присоединилась.

В марте прошлого года Мел Би заявила, что Spice Girls воссоединятся в честь 30-летия группы на фоне слухов во время выступления на Loose Women.

Ранее в этом месяце Виктория рассказала в интервью Radio France, что постоянно общается с другими "перчинками".

"У нас есть групповой чат, я разговариваю со всеми девушками. Было бы здорово, если бы мы отпраздновали что-нибудь — собрались бы на ужин или обед", — при этом она не подтвердила, что присоединится к другим перчинкам для памятного концерта.

Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм и Том Круз Фото: Victoria Beckham/Instagram

Виктория Бекхэм с семьей Фото: Victoria Beckham/Instagram

Напомним, на юбилей Виктории Бекхэм прибыло немало гостей, в том числе Ева Лонгория, Гай Ричи и Том Круз. Актер прибыл в Лондон, пропустив день рождения своей единственной биологической дочери Сури Круз, которой исполнилось 18 лет.