Трудоголік Вікторія Бекхем: модельєрка вже готується представити нову колаборацію в Іспанії

Вікторія щойно відсвяткувала своє 50-річчя, але вже повернулася до роботи. Вона полетіла в Каталонію на приватному літаку.

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Вікторія Бекхем із шиком відсвяткувала свій день народження, а тепер повернулася до роботи. Модельєрка на приватному літаку полетіла до Каталонії, щоб представити свою нову колаборацію з іспанським брендом Mango. Про це пише Daily Mail.

Вікторія Бекхем прибула в Жирону на приватному літаку, повернувшись до роботи після святкування свого 50-річчя.

Її поїздка в каталонське місто припадає на день запуску її нової колаборації одягу з іспанським брендом Mango.

Увечері у вівторок відбулося дефіле, присвячене запуску колекції на сайті бренду.

Вікторія все ще страждає від травми, отриманої в спортзалі, тож вона приїхала до Іспанії з помічником, який ніс її милиці. Вікторія була одягнена недбало та була в кросівках, що для неї дуже незвично, адже вона практично ніколи не зраджує своїм шпилькам. Утім, на презентації колаборації вона мала бездоганний вигляд.

Вікторія Бекхем, Адвоа Абоа й Емілі Ратаковскі

Вікторія з нетерпінням чекає на колаборацію, оскільки її власний бренд дизайнерського одягу виявився не таким успішним, як вона розраховувала.

Зараз колишня Spice Girl зосередилася на співпраці з Mango, що стало її першим виходом на доступний ринок.

Її фірмові сукні-комбінації та трикотажні речі були відтворені за доступнішою ціною порівняно з 90 фунтами стерлінгів, які вона бере за футболку її однойменного лейбла, запущеного 2008 року.

Сукні Вікторії Бекхєм стали доступнішими

Вікторія розповіла в інтерв'ю WWD, що вона вирішила працювати з Mango, аби "спілкуватися з ширшою аудиторією так, щоб це було актуально для мого бренду, зберігало мою естетику й ДНК".

Вона, як і раніше, володіє своєю лінією одягу Victoria Beckham, і хоча вона нарешті отримує прибуток від своєї обмеженої в коштах лінійки, минулого тижня вона опинилася в незручному становищі після розпаду модної групи Matches.

Зірка та керівники її лейблу VB зажадали, щоб інтернет-магазин повернув усі літні товари, які вона відправила йому в березні, але через кілька днів дізналися, що компанія збанкрутувала.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем зібрала на своєму дні народженні в ексклюзивному лондонському клубі всіх своїх колег із групи Spice Girl.