Эстония поддержала чешскую инициативу и закупит еще 1,2 млн артснарядов для Украины

По словам министра обороны Эстонии, недостающие суммы пытаются найти прежде всего в европейских странах. Вместе с тем все еще сложно прогнозировать, когда боеприпасы попадут на фронт.

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По инициативе Чехии для Украины за пределами Евросоюза закупается большое количество артиллерийских снарядов различного калибра. Эстония также присутствует среди стран, которые присоединились к этой инициативе, и обещает помочь закупить еще 1,2 миллиона боеприпасов. Об этом 31 марта сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур сайту ERR.

По информации издания, потенциально речь идет о 122-мм реактивных снарядах к системе "Град", 122-мм, 152-мм, 155-мм приблизительно на сумму около 2-3 миллиардов евро.

"Если мы говорим о миллионе снарядов, то это около трех миллиардов евро. Есть разные калибры, меньшие немного дешевле. Было бы здорово, если бы все удалось сделать", — сказал Певкур.

При этом он подчеркнул, что на сей момент денег даже не хватает больше, чем самих снарядов. И добавил, что если Эстония соберет нужную сумму, поставки начнутся уже через два месяца.

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По словам министра обороны, недостающие суммы пытаются найти прежде всего в европейских странах. Вместе с тем все еще сложно прогнозировать, когда боеприпасы попадут на фронт.

"Очень многое зависит от того, что нужно физически проверить некоторые снаряды этих возможных партнеров. Нам сказали, что там-то можно достать (снаряды. — Ред.), но в каком они состоянии, пригодны ли вообще к использованию — все это надо проверить", — пояснил Певкур.

Эстонский премьер Кая Каллас между тем встревожена, что боеприпасы, по ее информации, не доходят до Украины и бойцы на передовой подчас не могут даже вывезти раненых из-за снарядного голода.

"Мы, так сказать, хлопаем себя по плечу, мол, мы молодцы, но из Украины приходят сообщения, что боеприпасы до них не доходят. Если мы еще сможем осуществить эти вещи и доставить их в Украину, и Украина сможет нанести ответный удар, то это произведет эффект", — подчеркивает Каллас.

Чешская инициатива

Ряд стран уже внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины, но, несмотря на это, денег по-прежнему не хватает. По последним данным, снарядов будет доступно почти в два раза больше, чем первоначально планировалось, то есть всего 1,5 миллиона.

По словам польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, Варшава заявила 29 марта, что удвоит свой вклад в чешскую инициативу, однако о деталях министр не рассказал, заявив, что это "военная тайна".

Во вторник, 2 апреля, Германия заявила, что предоставит в рамках чешской инициативы 576 миллионов евро, что покроет стоимость 180 тысяч снарядов для Украины.

Бельгия 28 февраля объявила о том, что предоставит 200 миллионов евро на чешскую инициативу по снарядам Украине.

Литва 20 марта также присоединилась к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины и предоставит 35 миллионов евро. Премьер страны Ингрида Шимоните подчеркнула, что совместные усилия позволят победить Россию.

Кроме того, 15 марта Португалия заявила, что предоставит 100 миллионов евро для закупки боеприпасов для Украины. В Минобороны заявили, что средства пойдут на снаряды для артиллерии крупного калибра.

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