Естонія підтримала чеську ініціативу і закупить ще 1,2 млн артснарядів для України

За словами міністра оборони Естонії, суми, яких бракує, намагаються знайти насамперед у європейських країнах. Водночас усе ще складно прогнозувати, коли боєприпаси потраплять на фронт.

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З ініціативи Чехії для України за межами Євросоюзу закуповується велика кількість артилерійських снарядів різного калібру. Естонія також присутня серед країн, які долучилися до цієї ініціативи, і обіцяє допомогти закупити ще 1,2 мільйона боєприпасів. Про це 31 березня повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур сайту ERR.

За інформацією видання, потенційно йдеться про 122-мм реактивні снаряди до системи "Град", 122-мм, 152-мм, 155-мм приблизно на суму близько 2-3 мільярдів євро.

"Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, то це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити", — сказав Певкур.

При цьому він підкреслив, що на цей момент грошей навіть не вистачає більше, ніж самих снарядів. І додав, що якщо Естонія збере потрібну суму, поставки почнуться вже через два місяці.

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За словами міністра оборони, суми, яких бракує, намагаються знайти насамперед в європейських країнах. Водночас усе ще складно прогнозувати, коли боєприпаси потраплять на фронт.

"Дуже багато залежить від того, що потрібно фізично перевірити деякі снаряди цих можливих партнерів. Нам сказали, що там-то можна дістати (снаряди. — Ред.), але в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання — все це треба перевірити", — пояснив Певкур.

Естонська прем'єрка Кая Каллас тим часом стривожена, що боєприпаси, за її інформацією, не доходять до України, а бійці на передовій часом не можуть навіть вивезти поранених через снарядний голод.

"Ми, так би мовити, плескаємо себе по плечу, мовляв, ми молодці, але з України приходять повідомлення, що боєприпаси до них не доходять. Якщо ми ще зможемо здійснити ці речі і доставити їх в Україну, і Україна зможе завдати удару у відповідь, то це матиме ефект", — підкреслює Каллас.

Чеська ініціатива

Низка країн уже зробили свій внесок в ініціативу Чехії із закупівлі снарядів для України, але, попри це, грошей, як і раніше, не вистачає. За останніми даними, снарядів буде доступно майже вдвічі більше, ніж спочатку планувалося, тобто всього 1,5 мільйона.

За словами польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського, Варшава заявила 29 березня, що подвоїть свій внесок у чеську ініціативу, проте про деталі міністр не розповів, заявивши, що це "військова таємниця".

У вівторок, 2 квітня, Німеччина заявила, що надасть у рамках чеської ініціативи 576 мільйонів євро, що покриє вартість 180 тисяч снарядів для України.

Бельгія 28 лютого оголосила про те, що надасть 200 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо снарядів Україні.

Литва 20 березня також долучилася до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України і надасть 35 мільйонів євро. Прем'єр країни Інгріда Шимоніте наголосила, що спільні зусилля дадуть змогу перемогти Росію.

Крім того, 15 березня Португалія заявила, що надасть 100 мільйонів євро для закупівлі боєприпасів для України. У Міноборони заявили, що кошти підуть на снаряди для артилерії великого калібру.

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