Покроет стоимость 180 тысяч снарядов: Германия предоставит 576 миллионов евро на чешскую инициативу

Участники войны интенсивно используют артиллерию, чтобы удерживать преимущественно статичные, уже закрепленные позиции вдоль 1000-километровой линии фронта.

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Германия по чешской инициативе поддержит Украину 180 тыс. артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Reuters.

Немецкие власти объясняют вклад в чешский план закупки боеприпасов для Украины. Министерство обороны отметило, что предоставит 576 миллионов евро (618 миллионов долларов).

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Самой острой потребностью для Украины через два года после полномасштабного вторжения России стали артиллерийские боеприпасы, которые заканчиваются. Как отмечается, участники войны интенсивно используют артиллерию, чтобы удерживать преимущественно статические, уже закрепленные позиции вдоль 1000-километровой линии фронта.

Борис Писториус, министр обороны Германии, в прошлом месяце объявил о предоставлении Украине соответствующего пакета помощи в размере 478 миллионов евро, не учитывая поддержку чешской инициативы по снарядам. Общая стоимость обеих мер поддержки составляет более одного миллиарда евро.

Больше стран присоединились к чешской инициативе по поставкам сотен тысяч патронов для Украины из-за пределов Европы.

Инициатива Чехии для поставки снарядов в Украину

Президент Чехии Петр Павел 17 февраля заявил, что представителям его государства удалось найти 800 тысяч боеприпасов для Украины. По словам политика, он узнал, откуда можно поставлять снаряды для артиллерийских систем, которые помогут нашим войскам на поле боя в борьбе с российскими захватчиками. На поле боя их удастся поставлять в короткие сроки, если соответствующее финансирование найдут партнеры в США, Германии, Швеции и других странах.

К инициативе присоединились другие государства. Бельгия 28 февраля объявила о том, что предоставит €200 млн на чешскую инициативу по снарядам Украине.

Литва присоединилась к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины и предоставит 35 млн евро. Премьер страны Ингрида Шимоните подчеркнула, что совместные усилия позволят победить Россию.

Португалия предоставит €100 млн для закупки боеприпасов для Украины. В Минобороны заявили, что средства предоставят на снаряды для артиллерии крупного калибра.

Напомним, 2 апреля руководитель МИД Дмитрий Кулеба призвал Нидерланды предоставить Patriot. Он проинформировал нидерландских представителей относительно усиления российского воздушного террора, включая интенсивное использование оккупантами баллистических ракет.