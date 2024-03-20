Литва присоединилась к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины и предоставит 35 млн евро

Литовский премьер Ингрида Шимоните отметила, что совместные усилия позволят победить Россию.

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Литва предоставит 35 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины. Об этом сообщила в сервисе микроблогов Х премьер Ингрида Шимоните.

Она отметила, что страна поддержала Чехию, которая является главной относительно намерений предоставить украинским войскам 800 тысяч боеприпасов. Сроки реализации инициативы она не назвала, но отметила, насколько важны совместные усилия в борьбе с Россией.

Важно

Чехия анонсировала передачу Украине дополнительных артиллерийских боеприпасов, — СМИ

"Вместе, любая победа!" — говорится в ее заметке.

Инициатива Чехии для поставки снарядов в Украину

Президент Чехии Петр Павел 17 февраля заявил, что его государству удалось найти 800 тысяч боеприпасов для Украины. По словам политика, он узнал, откуда можно поставлять снаряды для артиллерийских установок, которые помогут нашим войскам на поле боя в борьбе с российскими захватчиками. На поле боя их удастся поставлять в короткие сроки, если соответствующее финансирование найдут партнеры в США, Швеции, Германии и других странах.

К инициативе присоединились другие страны. Бельгия 28 февраля объявила о том, что предоставит €200 млн на чешскую инициативу по снарядам Украине.

Швеция также поддержала инициативу Чехии и предоставит 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины. Правительство страны разрешило Управлению оборонных материалов (FMV) вести переговоры с ответственным органом Чешской Республики по реализации этой инициативы.

Португалия предоставит €100 млн для закупки боеприпасов для Украины. В Минобороны заявили, что средства предоставят на боеприпасы для артиллерии крупного калибра.

Напомним, 20 марта руководитель польского правительства Дональд Туск заявил, что следующие полгода войны в Украине станут решающими. Он напомнил об ускорении поставок боеприпасов.