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Мнения Российско-украинская война

Снаряды, танки, Patriot: что США должны отправить Украине в первую очередь

На этой неделе Конгресс США может разблокировать военную помощь Украине. Исходя из этого, военный аналитик Дэвид Экс в колонке для The Telegraph указывает три вида американского оружия, которое следовало бы отправить на войну в первую очередь

Дэвид Экс
Дэвид Экс
Журналист, писатель, кинорежиссер
eye 676
ПВО, Patriot, США
Фото: X (Twitter) | Батареи ПВО Patriot - один из трех видов оружия, которое необходимо Украине в первую очередь
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Через шесть месяцев после блокирования предложения президента США Джо Байдена потратить еще 61 миллиард долларов на помощь Украине, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который единственный может назначить голосование в законодательном органе, узко контролируемом республиканцами, похоже, изменил свое противодействие военным усилиям Украины. .

Палата представителей США находится в отпуске до первой недели апреля. Но как только она возобновит свою работу, Джонсон проведет голосование по вопросу новой помощи Украине, по словам некоторых его коллег в Конгрессе.

Имея десятки миллиардов долларов нового финансирования, Министерство обороны США могло бы отправить в Украину много оружия – причем в ближайшее время. Некоторое может быть получено прямо из существующих запасов США, а новое финансирование можно направить на приобретение новых вооружений для пополнения этих запасов. Другое может быть получены в результате новых коммерческих контрактов, заключенных при посредничестве Пентагона.

Очевидно, какие должны быть приоритеты.

В первую очередь, Украине нужны артиллерийские снаряды. В течение первых 18 месяцев широкомасштабной войны России с Украиной Соединенные Штаты были основным поставщиком артиллерийских боеприпасов для украинских батарей. Всего американцы направили около двух миллионов снарядов. Половина пришла прямо с американских складов. Другую половину Америка спокойно купила у Южной Кореи.

Эти снаряды, а также дополнительные боеприпасы из других источников позволяли украинским орудиям работать со скоростью около 10 000 выстрелов в день в течение большей части первых полутора лет войны. Этого было достаточно, чтобы противостоять русским батареям, когда они сожгли большую часть своих боеприпасов в первые несколько недель войны.

Блокада финансирования республиканцами и последующее сокращение поставок боеприпасов США до конца прошлого года, сократили на две трети ежедневную норму снарядов для украинцев. В некоторые из самых мрачных дней войны в феврале, когда пара российских полевых армий приблизилась к Авдеевке, российские орудия выпусткаи в пять раз больше снарядов, чем украинские, и разрушали украинскую оборону, не опасаясь ответного огня.

Армия США строит новый завод по производству снарядов в Техасе в дополнение к существующему в Пенсильвании. Вскоре армия сможет производить около 70 000 снарядов в месяц, что в шесть раз больше, чем в 2022 году.

Нет никаких причин, по которым большая часть снарядов не может быть отправлена ​​в Украину, если есть средства для оплаты каждого снаряда по 5000 долларов. В сочетании со снарядами из Европейского Союза, а также отдельной чешской инициативой, срочные поставки снарядов из США могут впервые в широкомасштабной войне дать Украине устойчивое артиллерийское преимущество.

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Регулярные поставки 155-милиметровых снарядов могут перевернуть ход войны
Фото: Rheinmetall

Как только снаряды будут доставлены, американцы смогут удовлетворить вторую по величине потребность Украины: батареи ПВО Patriot и ракеты для этих батарей. Американский Patriot — лучшая система ПВО Украины. Ее ракеты дальностью 90 миль могут надежно сбивать все российские ракеты, кроме самых быстрых, а также бить российские военные самолеты, как мух.

Когда в прошлом месяце украинские ВВС сбили 13 российских истребителей-бомбардировщиков за 13 дней, по-видимому, большую часть стрельбы вела именно мобильная батарея Patriot.

Но у Украины есть всего три таких батареи с примерно тремя десятками пусковых установок – и пара этих пусковых установок была потеряна в ракетной засаде в начале марта. Батареи разбросаны тонко. Обычно одна защищает Киев. Другая — Одессу, стратегический порт Украины на Черном море. Третья батарея, судя по всему, путешествует по линии фронта, чтобы атаковать российские самолеты.

В идеале Украина разместила бы батарею Patriot стоимостью 1 миллиард долларов в каждом из полдюжины крупнейших городов, а также выделила бы по одной на восточный и южный фронты. И эти батареи должны иметь возможность стрелять с максимальной скоростью, а это означает, что им потребуется постоянный запас ракет, каждая из которых стоит около 3 миллионов долларов.

Удвоение или утроение украинских сил Patriot могло бы помочь украинцам вернуть себе контроль над воздухом у линии фронта, а также обратить вспять тревожную тенденцию к более масштабным и кровавым российским ракетным ударам по украинским городам.

Пополнив украинскую артиллерию и средства ПВО, США должны спасти одну из лучших бригад украинской армии. 47-я механизированная бригада является основным оператором бронетехники американского производства, в том числе танков М-1 "Абрамс" и боевых машин М-2 "Брэдли".

69-тонные М-1 и 42-тонные М-2 являются одними из лучших бронемашин в мире, а 47-я бригада умеет использовать их с пользой. Контратакуя российские штурмовые группы к западу от Авдеевки, М-1 и М-2 затормозили зимнее наступление России – и минимизировали территориальные потери Украины, в то время как ее артиллерийские запасы иссякли.

Но американцы поставили всего 31 М-1 и около 200 М-2, прежде чем республиканцы прекратили помощь. Четыре М-1 и более 30 М-2 были уничтожены, многие повреждены. В 47-й бригаде заканчиваются машины.

Армия США имеет на хранении тысячи старых М-1 и М-2. Перед войной в Украине им потребуется капитальный ремонт, но миллиарда долларов должно хватить на оплату работ, а также на ускоренную доставку.

Как только спикер Палаты представителей Джонсон подчинится подавляющей поддержке американцев свободной Украины и, наконец, вынесет вопрос помощи на голосование, Пентагон сможет направить сотни танков и боевых машин в украинскую армию.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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