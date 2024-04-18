Из УАФ "убежало" более 1,34 млрд грн через офшоры и завышенные платежи: первые результаты аудита

УАФ отдельно подчеркнула в сообщении, что данные аудиторской проверки являются предварительными и подлежат окончательному утверждению. Финальные результаты проверки обнародуют позже.

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) 18 апреля обнародовала первые результаты всесторонней аудиторской проверки ее деятельности за 2015-2023 годы, которую инициировал новый президент ассоциации Андрей Шевченко. Об этом сообщается на сайте УАФ.

Как отмечается в релизе, аудит продолжается с января этого года, однако обнародованы только первые результаты. Окончательные выводы поступят в течение трех месяцев.

Вместе с тем, уже на этом этапе независимая аудиторская компания AC Crowe Ukraine обнаружила отток активов ассоциации объемом почти 1 342 900 тысяч гривен. По заключению аудиторов, основные убытки нанесены операциями с оффшорными компаниями, потерями средств вследствие размещения их на депозитах, расходами УАФ при приобретении товаров и услуг по завышенным ценам.

Напомним, что украинским футболом во время, которое подлежит проверке, то есть с 2015 до 2023 года, управлял Андрей Павелко.

УАФ отдельно подчеркнула в сообщении, что эти данные являются предварительными и подлежат окончательному утверждению. Финальные результаты проверки обнародуют позже.

Напомним, что в январе этого года президентом УАФ стал легендарный форвард сборной Украины Андрей Шевченко, который сразу анонсировал полный аудит финансовой деятельности ассоциации за последние 8 лет.

Дела Андрея Павелко

Еще с ноября 2022 года в отношении Павелко ведется следствие о хищении средств при строительстве завода по изготовлению травы для искусственных полей.

В том же году FootballHub рассказал о восьми уголовных производствах, которые якобы касаются Павелко. По информации издания, в них говорится о хищении средств от УЕФА, угрозах физического насилия и запугивании журналиста.

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Напомним, Фокус писал, что Минспорта определило УАФ и ряд футбольных клубов "критически важными", поэтому футболисты получили бронь от мобилизации.

Кроме того, Фокус сообщал 9 апреля, что ИГИЛ угрожает устроить теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.