Україна подасть заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року, — The Times

Київ, за даними журналістів, розраховує провести кілька матчів ЧС-2030 спільно з Іспанією та Португалією.

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Україна подаватиме заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2030 році. Про це пише британське видання The Times, посилаючись на свої обізнані джерела.

За даними журналістів, незабаром Україна може подати спільну з Іспанією та Португалією заявку на проведення кількох матчів групової частини Чемпіонату світу з футболу, який проходитиме у 2030 році.

Видання стверджує, що подібний крок ініціював український лідер Володимир Зеленський після схвалення з боку європейських урядів. Офіційна заява про подання спільної заявки на проведення Чемпіонату світу з футболу має бути зроблена представниками Іспанії та Португалії у середу, 5 жовтня.

"В основу цієї пропозиції закладено ідею про те, що футбол може повернути надію і мир в Україну. Незважаючи на те, що знадобляться гарантії безпеки, очікується, що до 2030 року вторгнення Росії вже давно закінчиться, а відновлення країни відбуватиметься повним ходом. Участь України розглядається як потенційно потужний інструмент для голосування серед 211 асоціацій-членів ФІФА та як спосіб протистояти спробам Саудівської Аравії висунути спільну заявку з Єгиптом та Грецією", — йдеться у матеріалі The Times.

Журналісти попереджають, що схвалення ФІФА заявки від Саудівської Аварії, Єгипту та Греції означатиме те, що Чемпіонат світу з футболу у 2030 році знову пройде восени-взимку, оскільки матчі відбуватимуться одразу на кількох континентах із різними погодними умовами. Президент асоціації Джанні Інфантіно публічно ще не підтримував жодної пропозиції, проте проводив зустрічі з ключовими політиками трьох країн.

The Times вважає, що подання спільної заявки від України, Іспанії та Португалії має зацікавити ФІФА, оскільки організація зможе заробити велику суму на рекламі.

Росія зажадала від УЄФА та ФІФА дискваліфікувати головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова через його заяви про повномасштабне вторгнення ЗС РФ.

Також повідомлялося, що два роки тому Іспанія та Португалія підписали угоду про співпрацю та подання спільної заявки на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2030 році.