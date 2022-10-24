Гендиректор "Шахтаря" закликав ФІФА замінити Іран на Україну на Чемпіонаті світу з футболу

Сергій Палкін вважає, що національній збірній Ірану, який постачає Росії дрони для вбивства українців, не місце на мундіалі.

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Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар Донецьк" Сергій Палкін закликав ФІФА усунути Іран від участі у Чемпіонаті світу з футболу, який за місяць стартує у Катарі. Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомила пресслужба клубу.

Він наголосив, що місце Ірану на футбольних змаганнях має посісти українська збірна.

"Україна має бути на Чемпіонаті світу. Ірану там не місце!" — висловився гендиректор "Шахтаря".

Керівник клубу наголосив, що в той час, поки дрони та ракети іранського виробництва вбиватимуть українців, керівництво країни "розважатиметься, спостерігаючи за грою своєї збірної". Він нагадав, що наразі вже 250 БПЛА Shahed-136 атакували населені пункти України, руйнуючи громадянську інфраструктуру.

"Кожен з них [дронів] виготовлений, поставлений іранською владою, іранські інструктори та військові безпосередньо навчали та керували запусками дронів, які знищували будинки, музеї, університети, офіси, спортивні та дитячі майданчики, і головне — вбивали українців. Зокрема дітей. Дітей, які також мріяли подивитися на свою збірну на Чемпіонаті світу з футболу", — прокоментував він.

Гендиректор "Шахтаря" закликав ФІФА і всю міжнародну спільноту домогтися негайної заборони виступу національної збірної Ірану на ЧС за "безпосередню участь країни у терористичних атаках на українців". Він зазначив, що це буде справедливе рішення, яке допоможе привернути увагу всього світу до вбивства українців.

Водночас Палкін упевнений, що місце Ірану має зайняти збірна України, яка, за його словами, довела, що варта участі в мундіалі.

Чемпіонат світу пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня.

Нагадаємо, 5 червня збірна України програла Уельсу і не змогла вийти у фінальну частину Чемпіонату світу з футболу 2022. Завдяки перемозі над Україною збірна Уельсу виступатиме у групі В, де їй належить зіграти проти Англії, Ірану та Сполучених Штатів.

Раніше Фокус писав, що Україна подасть заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2030 році.