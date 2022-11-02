Марко Розе vs "Шахтер" 14:0: "Лейпциг" разгромил "горняков" в Лиге чемпионов

Команды, которые возглавлял и возглавляет немецкий специалист Марко Розе, за три матча в прошлом и нынешнем сезонах забили в ворота "Шахтера" 14 мячей, не пропустив при этом ни одного.

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"Шахтер" уступил немецкому "Лейпцигу" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:4 и вылетел из турнира. Однако за счет очков, добытых в предыдущих матчах, продолжит евросезон 2022/23. Теперь уже в Лиге Европы.

В начале матча гости больше владели мячом, а попытки "горняков" что-либо создать у ворот соперника разбивались об оборонительные построения немцев. За весь первый тайм голкиперу "Лейпцига" так и не пришлось вступить в игру, в то время как Анатолий Трубин сделал четыре сейва.

[ + – ] Счет матча Лиги чемпионов Шахтер – Лейпциг

"Лейпциг" открыл счет на 10-й минуте первого тайма. Сказался высокий прессинг. Игрок "горняков" потерял мяч, и французский полузащитник Кристофер Нкунку добил мяч в сетку после первого удара Тимо Вернера, который парировал Трубин.

[ + – ] Автор первого гола Кристофер Нкунку Фото: Twitter

Француз оригинально отметил забитый гол — надул красный воздушный шарик, который, судя по всему, был припасен у него в гетре как раз на такой случай.

[ + – ] Нкунку надувает воздушный шарик после забитого гола

Для большей символичности шарик должен был бы быть оранжевым.

[ + – ] Кристофер Нкунку оригинально празднует забитый мяч

Получив комфортное преимущество, немецкие "быки" доиграли первый тайм по счету.

А во втором была только одна команда. Еще не завершилась его пятая минута, как "Лейпциг" удвоил преимущество, воспользовавшись ошибками защитников "оранжево-черных". Мяч, словно шарик Нкунку, метался в воздушном пространстве штрафной, пока португальский нападающий Андре Силва, к полному удивлению защиты "горняков", не переправил его в сетку практически с лицевой линии.

[ + – ] Андрей Силва забивает второй гол своей команды

Венгерский полузащитник "Лейпцига" Доминик Собослаи довел счет до разгромного. Лукас Тейлор потерял мяч в центре поля — последовала контратака, которую после перетасовки с Нкунку и обыгрыша Трубина завершил Собослаи.

[ + – ] Доминик Собослаи переиграл Анатолия Трубина и отправил мяч в пустые ворота

Заменивший Собослаи испанский плеймейкер Дани Ольмо забил четвертый. После назначенного штрафного защитники, судя по всему ждали стандартной подачи или удара. Но Эмиль Форсберг разыграл накоротке — катнул Ольмо, который на приеме уложил "горняка" на газон, вышел на ударную позицию и закрутил мяч под дальнюю штангу ворот Трубина.

[ + – ] Испанец Дани Ольмо, автор четвертого мяча в ворота "Шахтера"

Тренер "Лейпцига" Марко Розе подтвердил свое реноме специалиста по "Шахтеру". Команды, которые возглавлял и возглавляет немецкий специалист за три матча забили в ворота украинской команды 14 голов и не пропустили ни одного.

[ + – ] Неутешительная статистика матча Лиги чемпионов "Шахтер" — "Лейпциг"

Напомним, что на кону в матче "Шахтер" – "Лейпциг" стоял первый выход украинской команды в плей-офф Лиги чемпионов за последние 5 лет. Более того, "горняки" могли отомстить тренеру "Лейпцига" за крупные разгромы от его "Боруссии" Менхенгладбах в прошлом сезоне.

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