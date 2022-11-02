Марко Розе vs "Шахтар" 14:0: український клуб програв "Лейпцигу" та вилетів із Ліги чемпіонів

Команди, які очолював та очолює німецький фахівець Марко Розе, за три матчі у минулому та нинішньому сезонах забили у ворота "Шахтаря" 14 м'ячів, не пропустивши водночас жодного.

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"Шахтар" поступився німецькому "Лейпцигу" у заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів з рахунком 0:4 та вилетів із турніру. Проте завдяки очкам, здобутим у попередніх матчах, продовжить євросезон 2022/23. Тепер уже у Лізі Європи.

Гості більше володіли м'ячем, а спроби "гірників" щось створити біля воріт суперника розбивалися об оборонні побудови німецької команди. За весь перший тайм голкіперу "Лейпцигу" так і не довелося вступити в гру, тоді як Анатолій Трубін зробив чотири сейви.

Німецька команда відкрила рахунок на 10-й хвилині першого тайму. Дався взнаки високий пресинг "Лейпцига". Гравець "Шахтаря" втратив м'яч і французький півзахисник Крістофер Нкунку добив м'яч у сітку після першого удару Тімо Вернера.

[ + – ] Автор першого гола Крістофер Нкунку Фото: Twitter

Француз оригінально відзначив забитий гол — надув червону повітряну кульку, яка, судячи з усього, була припасена у неї в гетрі якраз для такого випадку.

[ + – ] Нкунку надуває повітряну кульку після забитого голу

Для більшої символічності кулька мала бути помаранчевою.

[ + – ] Крістофер Нкунку оригінально святкує забитий м'яч

Здобувши комфортну перевагу, надалі німецькі "бики" грали за рахунком.

А у другому таймі була лише одна команда. "Лейпциг" подвоїв перевагу вже на п'ятій хвилині другого тайму, скориставшись помилками захисників "оранжево-чорних". М'яч, немов кулька Нкунку, кидався в повітряному просторі штрафного майданчика "гірників", поки португальський нападник Андре Сілва, на подив захисту "Шахтаря", не переправив його в сітку практично з лицьової лінії.

[ + – ] Андре Сілва забиває другий гол для своєї команди

Угорський півзахисник "Лейпцига" Домінік Собослаї довів рахунок до розгромного. Лукас Тейлор втратив м'яч у центрі поля — була контратака, яку після обіграшу Трубіна завершив Собослаї.

[ + – ] Домінік Собослаї переграв Анатолія Трубіна

Іспанський плеймейкер Дані Ольмо, який замінив Собослаї, забив четвертий. Іспанець разом зі шведом Емілем Форсбергом розіграли штрафний майданчик. Ольмо обіграв захисника "гірників", вийшов на ударну позицію і точно пробив у дальній кут Трубіна.

[ + – ] Іспанець Дані Ольмо, автор четвертого м'яча у ворота "Шахтаря"

Тренер "Лейпцига" Марко Розе підтвердив своє реноме фахівця з "Шахтаря". Команди, які очолював та очолює німецький фахівець за три матчі забили у ворота "Шахтаря" 14 голів і не пропустили жодного.

Нагадаємо, що на кону у матчі "Шахтар" – "Лейпциг" стояв перший вихід української команди у плей-оф Ліги чемпіонів за 5 років. Щобільше, "гірники" могли помститися тренеру "Лейпцигу" Марко Розе за великі розгроми від його "Боруссії" Менхенгладбах минулого сезону.

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