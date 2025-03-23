Україна зіграла з Бельгією матч-відповідь у плей-офф Ліги націй: деталі матчу (фото)

23 березня в бельгійському Генку на "Сегека-Арена" відбувся матч-відповідь плейоф Ліги націй між збірними Бельгії та України. Перший матч між командами завершився з рахунком 3-1 на користь "синьо-жовтих".

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Збірні України та Бельгії зустрілись на полі "Сегека-Арена" в бельгійському Генку, аби визначити переможця плей-офф Ліги націй. За підсумками першого тайму рахунок завершився нічиєю — 0:0, а в другому таймі українська збірна пропустила 3 голи. Про подробиці гри національної збірної розповідає Фокус.

Плей-офф Ліги націй — гра Україна-Бельгія

Перший тайм

Вже з перших хвилин матчу бельгійці кинулися в атаку, однак м’яч вилетів за межі поля. Суперник був налаштований рішуче та старався максимально атакувати, не даючи українцям перехопити м’яч.

На 8-й хвилині матчу в гру вступив Лунін. Небезпечний момент: Меньє спробував пробити по воротах, однак український голкіпер відіграв чудово та не допустив удару.

На 12-й хвилині Забарний отримав жовту картку: був змушений фолити, бо послизнувся. За підсумками першої третини матчу бельгійці продовжували тиснути.

Під час 18-ї хвилини українська збірна пішла в контратаку: Судаков успішно протягнув м’яч до воріт, однак промахнувся з останньою передачею м’яча Ванату.

На 25-й хвилин українська збірна мала шанс успішно атакувати супротивника: Ванат вибив бельгійців з пантелику, однак до гола не дійшло. Натомість вдало атакував Гуцуляк, який віддав м’яч Калюжному, а той — Зінченку, що пробив по воротах суперника. Після цього Зінченку показали жовту картку.

На 40-й хвилині зупиняв гру рефері. Якийсь конфлікт виник у Лукаку та Сватка, однак суддя їх втихомирив, гра продовжилася.

Перед завершенням першого тайму Гуцуляк отримав жовту картку, бо завадив бельгійцям розіграти вільний удар.

Об 22:35 перший тайм завершився з рахунком 0:0.

Статистика від FlashScore:

Статистика від FlashScore

Другий тайм

Гравці повернулися на поле та об 22:51 стартував другий тайм.

Збірна, початок 2-го тайму

Одразу після початку рефері призупинив гру: Ванакен грубо зіграв проти Миколенка, арбітр зафіксував фол.

На 48-й хвилині матчу Кастань спробував небезпечно пробити по воротах України після кутового: на щастя, вдарив вище.

На 51-й хвилині знову був небезпечний момент для української команди: Доку прострілив у центр штрафної, Ванакен пробував атакувати ворота з відстані кількох метрів, однак український голкіпер показав чудову гру.

Під час 58-ї хвилини матчу Ванату показали жовту картку: все через те, що форвард дуже грубо зіграв проти Доку.

Небезпечний момент для українців на 62-й хвилині матчу: Бельгійці перехопили мʼяч у Зінченка і віддали Лукаку. Матвієнко стримав суперників.

На наступній хвилині Лукаку не вдалося влучити по порожніх воротах українців на малій відстані.

На 67-й хвилині на поле виходять Довбик, Циганков і Михайличенко, а Ванат, Судаков та травмований Миколенко покидають арену.

70-та хвилина матчу: бельгійці забивають гол та відкривають рахунок, 1:0 на користь суперника. Забив де Кейпер.

75-та хвилина теж видалася успішною для бельгійців: Лукаку забив другий гол, рахунок 2:0 на користь Бельгії.

На 77-й хвилині Довбик намагався забити головою, однак бельгійський голкіпер врятував ворота.

Під час 79-ї хвилини бельгійці продовжили тиснути на українську збірну, однак Луніну вдалося врятувати команду від третього пропущеного удару по воротах.

На 86-й хвилині Ромелу Лукаку втік від Олександра Сватка та забив гол: рахунок 3:0 на користь Бельгії.

Арбітр компенсував 3 хвилини до гри. Бельгія заробила кутовий, на 90+4 хвилині Ванакен отримав жовту картку через грубу гру ліктем.

Матч закінчився поразкою для української збірної: рахунок після остаточного свистка 3:0 на користь команди Бельгії.

За сумою двох ігор Бельгія лідирує з загальним рахунком 4:3 і тим самим виходить в дивізіон "А". Україна натомість залишається в дивізіоні "В".

Раніше 20 березня обидві команди провели першу зустріч у межах плейоф Ліги Націй. Тоді "синьо-жовті" перемогли бельгійську збірну з рахунком 3-1, а другий тайм збірної став одним з найкращих за останні кілька ігор підопічних Сергія Реброва.

Також повідомлялося, що Мілевський розповів про зустріч з працівниками ТЦК. Колишній гравець збірної повідомив, що поїхав зрання за шампанським, і на заправку приїхав бус з військовими. Він готувався до того, що бачив у соцмережах, але вже за кілька хвилин сидів у таксі.