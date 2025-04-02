Женщина выиграла $2,5 млн в лотерею, но есть нюанс: куртку с билетом она отдала бедным

76-летняя Милдред Симонерилуто, которая живет в американской Пенсильвании, случайно отдала на благотворительность куртку, в которой лежал счастливый лотерейный билет с джекпотом в 2,5 миллиона долларов. Теперь женщина не может забрать свой выигрыш.

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Об этом случае написало издание ABC 4.

Госпожа Симонерилуто приобрела лотерейный билет в мае 2024 года в магазине Shop n' Save в Муррисвилле (США). Вскоре женщина узнала о выигрыше, но не смогла его найти. После длительных поисков пенсионерка осознала, что случайно пожертвовала куртку для бедных — именно там вместе с другими вещами лежал ее счастливый билет.

"Я была в шоке. У меня просто нет слов для этого. Как его теперь вернуть?" — рассказала взволнованная женщина. По ее словам, в билете совпала комбинация чисел 14, 22, 33, 35 и 38. Срок его действия истекает 8 мая, после чего получить выигрыш будет невозможно.

Женщина забыла выигрышный билет в куртке Фото: Pixabay

Пенсионерка передала куртку организации "Американские ветераны войны во Вьетнаме", которая распределяет пожертвования по всей стране и даже за пределами США, а это существенно усложняет поиски.

Представители лотереи сообщили госпоже Симонерилуто, что для получения джекпота необходимо иметь сам лотерейный билет. Сейчас получить наличные может только тот, кому досталась бабушкина куртка.

Напомним, ранее Фокус писал, что 69-летний Джеймс Дэниель из округа Уэйн (США) неожиданно разбогател после обычного похода в магазин. Получив сдачу на кассе, он решил купить лотерейный билет — и это решение принесло ему джекпот, который гарантирует финансовую стабильность как минимум на 20 лет.

А в округе Кент, что в штате Мичиган (США), местная жительница выиграла миллион долларов благодаря спонтанной покупке лотерейного билета. Изначально она не планировала участвовать в розыгрыше, но этот импульсивный выбор в корне изменил ее жизнь.