Женщина обеспечила себя до конца жизни благодаря случайному визиту в магазин

Настоящий размер выигрыша стал для американки полной неожиданностью: она даже попросила продавщицу еще раз проверить билет.

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Неожиданный поворот судьбы принес жительнице округа Кент, что в штате Мичиган (США), джекпот в один миллион долларов. Это произошло в результате спонтанного решения женщины приобрести лотерейный билет, хотя изначально она не планировала этого делать. Детали невероятной истории раскрывает официальный сайт Michigan Lottery.

По словам американки, в тот день она пришла в местный магазин с намерением приобрести конкретный лотерейный билет. Однако выяснилось, что весь тираж уже распродан.

Счастливый поворот судьбы

"В магазине не оказалось той игры, которую я хотела приобрести, поэтому пришлось испытать удачу с "Дикой вишней". Когда я стерла и просканировала штрих-код, то появилось сообщение о необходимости подать запрос для получения вознаграждения. Сначала думала, что выиграла 10 тысяч долларов", — рассказала победительница.

Выигрышный лотерейный билет Фото: Michigan Lottery

Впрочем, настоящий размер выигрыша стал для женщины полной неожиданностью: она даже попросила продавщицу еще раз проверить билет.

"Кассирша помогла мне открыть оставшуюся скрытую сумму на билете. Когда мы увидели выигрыш в один миллион долларов, то буквально закричали на весь магазин", — вспоминает американка тот день.

Куда потратить деньги

Женщина уже имеет четкие планы относительно того, как потратить деньги. Средства пойдут на приобретение нового дома и пополнение сбережений.

"Никогда не знаешь, когда вытянешь счастливый билет — именно это делает мгновенные лотереи такими удивительными. Выиграть один миллион долларов, играя впервые — это невероятно счастливый случай", — прокомментировала ситуацию комиссар лотереи Сюзанна Шкрели.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что выигрыш в $10 миллионов обернулся настоящим испытанием для официантки Тонды Дикерсон. Она выбрала ежегодные выплаты по $375 тысяч в течение 30 лет и оставила работу, даже не подозревая, какие трудности ждут ее после этого.

Тем временем 57-летний Филипп из Вашингтона (Округ Колумбия, США) угадал все пять чисел в двух билетах лотереи Lucky for Life, выиграв миллионный джекпот. Однако один из выигрышных билетов на $500 тысяч он случайно потерял.