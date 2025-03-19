Жінка забезпечила себе до кінця життя завдяки випадковому візиту в магазин

Справжній розмір виграшу став для американки цілковитою несподіванкою: вона навіть попросила продавчиню ще раз перевірити білет.

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Неочікуваний поворот долі приніс жительці округу Кент, що у штаті Мічиган (США), джекпот в один мільйон доларів. Це сталося внаслідок спонтанного рішення жінки придбати лотерейний білет, хоча спочатку вона не планувала цього робити. Деталі неймовірної історії розкриває офіційний сайт Michigan Lottery.

За словами американки, того дня вона завітала до місцевого магазину з наміром придбати конкретний лотерейний білет. Однак з'ясувалося, що весь тираж уже розпродано.

Щасливий поворот долі

"У магазині не виявилося тієї гри, яку я хотіла придбати, тож довелось випробувати удачу з "Дикою вишнею". Коли я стерла і просканувала штрих-код, то з'явилося повідомлення про необхідність подати запит для отримання винагороди. Спершу думала, що виграла 10 тисяч доларів", — розповіла переможниця.

Виграшний лотерейний білет Фото: Michigan Lottery

Втім, справжній розмір виграшу став для жінки цілковитою несподіванкою: вона навіть попросила продавчиню ще раз перевірити білет.

"Касирка допомогла мені відкрити решту прихованої суми на квитку. Коли ми побачили виграш в один мільйон доларів, то буквально закричали на весь магазин", — згадує американка той день.

Куди витратити гроші

Жінка вже має чіткі плани щодо того, як витратити гроші. Кошти підуть на придбання нового будинку та поповнення заощаджень.

"Ніколи не знаєш, коли витягнеш щасливий білет — саме це робить миттєві лотереї такими дивовижними. Виграти один мільйон доларів, граючи вперше — це неймовірно щасливий випадок", — прокоментувала ситуацію комісар лотереї Сюзанна Шкрелі.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що виграш у $10 мільйонів обернувся справжнім випробуванням для офіціантки Тонди Дікерсон. Вона обрала щорічні виплати по $375 тисяч протягом 30 років і залишила роботу, навіть не підозрюючи, які труднощі чекають на неї після цього.

Тим часом 57-річний Філіп із Вашингтона (Округ Колумбія, США) вгадав усі п'ять чисел у двох білетах лотереї Lucky for Life, вигравши мільйонний джекпот. Однак один із виграшних білетів на $500 тисяч він випадково загубив.