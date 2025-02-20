Жінка розбагатіла на 2 мільйони доларів завдяки помилці продавця на заправці

Щоб забрати повний виграш, Келлі Ліндсі запропонували відтермінувати виплати й потягом 30 років щомісяця отримувати певну суму, але щасливиця вирішила взяти гроші одразу.

Related video

Американка Келлі Ліндсі з міста Керроллтон (штат Вірджинія, США) заїхала на заправку й заодно купила білет улюбленої лотереї. Продавець у магазині випадково помилився та роздрукував жінці білет іншого розіграшу. Завдяки цій помилці вона виграла два мільйони доларів. Про це зазначається на офіційному сайті Virginia Lottery.

Американка розповідає, що спершу засмутилася, проте взяла лотерейний білет. Вона вийшла на стоянку, стерла захисний шар і зрозуміла, що розбагатіла на два мільйони доларів. "Я відразу перестала засмучуватися", — поділилась своїми враженнями Ліндсі.

Щоб забрати повний виграш, їй запропонували відтермінувати виплати, протягом 30 років отримуючи щомісяця певну суму, але щасливиця вирішила забрати гроші одразу. У підсумку їй виплатили лише 1,25 мільйона доларів — до вирахування податків.

Келлі Ліндсі зірвала джекпот Фото: Virginia Lottery

За словами представників лотереї, шанс виграти головний приз становить 1 до 1 142 400. Весь прибуток Virginia Lottery спрямовує на освіту для дітей віком від 1 до 12 років. У минулому фінансовому році ця лотерея зібрала понад 934 мільйони доларів, що становить приблизно 10% від загальних потреб шкіл цього штату.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по $375 тисяч протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу.

А от 57-річний Філіп з американського міста Вашингтон (Колумбія, США) вгадав усі п'ять чисел у двох лотерейних білетах Lucky for Life й зірвав мільйонний джекпот. Однак чоловік випадково загубив один з виграшних білетів на $500 тисяч.