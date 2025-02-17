Жінка може не працювати до кінця життя завдяки випадковій знахідці

Радості не було меж, коли американка Трейсі побачила, що 180-денний термін для отримання призу ще не закінчився.

Related video

Американка з Арканзасу (США), яку звуть Трейсі, в серпні 2024 року купила лотерейний білет Powerball, але забулась про нього на кілька місяців. Коли ж вона знайшла папірець, то дізналась, що зірвала джекпот — 100 000 доларів. Про це пише видання UPI.

Трейсі повідомила представникам лотереї, що втратила свій білет, перш ніж перевірити, чи він виграшний. Цього місяця згуба нарешті знайшлась в автомобілі жінки. Радості американки не було меж, коли вона побачила, що 180-денний термін для отримання призу ще не закінчився.

Жінка дізналась про неймовірний виграш Фото: Getty Images

Переможниця віддала знахідку чоловікові, і той відвіз лотерейний білет у магазин для сканування. Так з'ясувалося, що вони ледь не позбулися свого призу — 100 тисяч доларів. Подружжя зізналася, що витратить гроші, щоб розрахуватися з накопиченими боргами.

"Я просто в шоці, чесно кажучи. Ми дуже раді!" — сказала Трейсі представникам лотереї.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по $375 тисяч протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу.

А от 57-річний Філіп з американського міста Вашингтон (Колумбія, США) вгадав усі п'ять чисел у двох лотерейних білетах Lucky for Life й зірвав мільйонний джекпот. Однак чоловік випадково загубив один з виграшних білетів на $500 тисяч.