Женщина может не работать до конца жизни благодаря случайной находке

Радости не было предела, когда американка Трейси увидела, что 180-дневный срок для получения приза еще не закончился.

Related video

Американка из Арканзаса (США), которую зовут Трейси, в августе 2024 года купила лотерейный билет Powerball, но забыла о нем на несколько месяцев. Когда же она нашла бумажку, то узнала, что сорвала джекпот — 100 000 долларов. Об этом пишет издание UPI.

Трейси сообщила представителям лотереи, что потеряла свой билет, прежде чем проверить, выигрышный ли он. В этом месяце пропажа наконец нашлась в автомобиле женщины. Радости американки не было предела, когда она увидела, что 180-дневный срок для получения приза еще не закончился.

Женщина узнала о невероятном выигрыше Фото: Getty Images

Победительница отдала находку мужу, и тот отвез лотерейный билет в магазин для сканирования. Так выяснилось, что они едва не лишились своего приза — 100 тысяч долларов. Супруги признались, что потратят деньги, чтобы рассчитаться с накопленными долгами.

"Я просто в шоке, честно говоря. Мы очень рады!" — сказала Трейси представителям лотереи.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по $375 тысяч в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша.

А вот 57-летний Филипп из американского города Вашингтон (Колумбия, США) угадал все пять чисел в двух лотерейных билетах Lucky for Life и сорвал миллионный джекпот. Однако мужчина случайно потерял один из выигрышных билетов на $500 тысяч.