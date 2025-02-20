Женщина разбогатела на 2 миллиона долларов благодаря ошибке продавца на заправке

Чтобы забрать полный выигрыш, Келли Линдси предложили отсрочить выплаты и в течение 30 лет ежемесячно получать определенную сумму, но счастливица решила взять деньги сразу.

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Американка Келли Линдси из города Кэрроллтон (штат Вирджиния, США) заехала на заправку и заодно купила билет любимой лотереи. Продавец в магазине случайно ошибся и распечатал женщине билет другого розыгрыша. Благодаря этой ошибке она выиграла два миллиона долларов. Об этом говорится на официальном сайте Virginia Lottery.

Американка рассказывает, что сначала расстроилась, однако взяла лотерейный билет. Она вышла на стоянку, стерла защитный слой и поняла, что разбогатела на два миллиона долларов. "Я сразу перестала расстраиваться", — поделилась своими впечатлениями Линдси.

Чтобы забрать полный выигрыш, ей предложили отсрочить выплаты, в течение 30 лет получая ежемесячно определенную сумму, но счастливица решила забрать деньги сразу. В итоге ей выплатили лишь 1,25 миллиона долларов — до вычета налогов.

Келли Линдси сорвала джекпот Фото: Virginia Lottery

По словам представителей лотереи, шанс выиграть главный приз составляет 1 к 1 142 400. Всю прибыль Virginia Lottery направляет на образование для детей в возрасте от 1 до 12 лет. В прошлом финансовом году эта лотерея собрала более 934 миллионов долларов, что составляет примерно 10% от общих потребностей школ этого штата.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по $375 тысяч в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша.

А вот 57-летний Филипп из американского города Вашингтон (Колумбия, США) угадал все пять чисел в двух лотерейных билетах Lucky for Life и сорвал миллионный джекпот. Однако мужчина случайно потерял один из выигрышных билетов на $500 тысяч.