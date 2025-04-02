Жінка виграла $2,5 млн у лотерею, але є нюанс: куртку з білетом вона віддала бідним

76-річна Мілдред Сімонерілуто, яка живе в американській Пенсильванії, випадково віддала на благодійність куртку, в якій лежав щасливий лотерейний білет із джекпотом у 2,5 мільйона доларів. Тепер жінка не може забрати свій виграш.

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Про цей випадок написало видання ABC 4.

Пані Сімонерілуто придбала лотерейний білет у травні 2024 року в магазині Shop n' Save в Муррісвіллі (США). Незабаром жінка дізналася про виграш, але не змогла його знайти. Після тривалих пошуків пенсіонерка усвідомила, що випадково пожертвувала куртку для бідних — саме там разом з іншими речами лежав її щасливий білет.

"Я була в шоці. У мене просто немає слів для цього. Як його тепер повернути?" — розповіла схвильована жінка. За її словами, у білеті збіглась комбінація чисел 14, 22, 33, 35 і 38. Термін його дії спливає 8 травня, після чого отримати виграш буде неможливо.

Жінка забула виграшний білет у куртці Фото: Pixabay

Пенсіонерка передала куртку організації "Американські ветерани війни у В'єтнамі", яка розподіляє пожертви по всій країні та навіть за межами США, а це суттєво ускладнює пошуки.

Представники лотереї повідомили пані Сімонерілуто, що для отримання джекпоту необхідно мати сам лотерейний білет. Наразі отримати готівку може лише той, кому дісталася бабусина куртка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 69-річний Джеймс Деніель з округу Вейн (США) несподівано розбагатів після звичайного походу до магазину. Отримавши решту на касі, він вирішив купити лотерейний білет — і це рішення принесло йому джекпот, який гарантує фінансову стабільність щонайменше на 20 років.

А в окрузі Кент, що в штаті Мічиган (США), місцева жителька виграла мільйон доларів завдяки спонтанній покупці лотерейного білета. Спочатку вона не планувала брати участь у розіграші, але цей імпульсивний вибір докорінно змінив її життя.