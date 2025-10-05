Ніякого Клопотенка: шкільна кухарка розповіла, чим насправді годують дітей (фото)

Жінка, яку звуть пані Марія, розповідає у своєму TikTok-блозі про харчування школярів. За її словами, страви поживні, корисні та смачні, хоча й далеко не завжди приготовлені за рекомендаціями відомого українського кулінара Євгена Клопотенка.

Related video

Марія почала знімати відео відносно нещодавно, але відразу з великим успіхом. Кожен її ролик збирає тисячі переглядів та коментарів від глядачів. Жінка за кадром розповідає про особливості своєї роботи, рецепти смачних та поживних страв, а також відповідає на запитання та коментує реформу шкільного харчування, про яку всі стільки говорили. Детальніше про її позицію, — дізнавайтесь у публікації Фокусу.

"Розвіюю міфи про шкільне харчування. Багато людей думає, що ми готуємо за меню Клопотенка, але ні — такого меню не існує. У кожній школі розробляє меню адміністрація відповідно до норм, а Євген написав тільки збірник рецептів та рекомендацій. Тобто це можна назвати радше порадником", — пояснює Марія.

Прості та доступні продукти

Кухарка стверджує, що насправді раціон школярів складається з простих та доступних продуктів: крупи, овочі, м'ясо, риба, молочні вироби. "Ніякої екзотики чи дорогих інгредієнтів. Усе те, що і було раніше в шкільних їдальнях, але приготовлене сучасніше та здоровіше", — каже вона.

Кухарка стверджує, що насправді раціон школярів складається з простих та доступних продуктів Фото: TikTok

Також кухарка відповіла на найчастіші запитання від підписників: зокрема, щодо використання солі та цукру (норма солі дійсно зменшилась з 7 грамів до одного, а цукру — вдвічі); стандартного меню (насправді у кожній школі різне меню, хоча є базові норми, розроблені Міністерством охорони здоров’я та затверджені Кабінетом міністрів); контролю з боку батьків (вони можуть стати членами комітету і впливати на формування меню для дітей).

Раціон для школярів чітко регламентований Фото: TikTok

"Ми всі стараємося для ваших діток, а дехто знецінює чужу працю й поливає брудом", — зазначила в одному з останніх відео Марія.

Що пишуть люди?

"Смак їжі в навчальному закладі залежить від совісті кухарів і адміністрації. Якщо вкрасти все, крім перловки, то смачно і не вийде. Якщо всі овочі, фрукти, м'ясо, крупи і т.д. у наявності, то цілком смачно може вийти навіть з рекомендаціями", — написала одна з учасниць обговорення;

"У нас в сільському дитячому садочку теж готують по Клопотенку, дітки їдять навіть те, що вдома не їдять. Усе залежить від повара", — додає інша;

Відгуки користувачів мережі про шкільне меню Фото: TikTok Відгуки користувачів мережі про шкільне меню Фото: TikTok

"Брав участь в оформленні технічних карт для різних вікових груп. Там багато непоганих страв. І збірник Клопотенка дуже толковий багато в чому. Але в нас, як завжди, реформи всього проводять через одне місце. Придумайте ідеальне меню для дітей і дайте його реалізувати кухарям садочків і шкіл, в яких мізерна зарплатня (а відповідальність колосальна), і результат цілком очікуваний. От чому часто буває "несмачно", "не гарно" і т.п. Починати реформи треба знизу і найперше — із зарплат", — дадав наступний користувач.

Більше історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Лондонська TikTok-блогерка, відома під ніком Frugal Confessions, опинилася в центрі скандалу після публікації відео, в якому ділиться своїм досвідом безплатних обідів. Люди звинувачують її в егоїзмі та байдужості до малозабезпечених верств суспільства, особливо дітей.

Київський преміальний супермаркет опинився у центрі уваги після відео, яке показало ціни на продукти, що вражають. Від алкоголю за понад мільйон гривень до ківі по 665 грн за кілограм — ролик швидко викликав дискусії у мережі.

Також ми писали про екологічну журналістку і мандрівницю Таню Гендель, яка полюбляє ділитися своїм досвідом, зокрема, як заощадити бюджетному туристу. Фокус розпитав Таню, чи справді у Європі можна харчуватися за 4-5 євро в тиждень, чому місцеві не опалюють будинки навіть взимку і ходять вдома взуті.