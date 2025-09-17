"Людей дуже багато": українець показав ціни в найдорожчому супермаркеті Києва (відео)
Київський преміальний супермаркет опинився у центрі уваги після відео, яке показало ціни на продукти, що вражають. Від алкоголю за понад мільйон гривень до ківі по 665 грн за кілограм — ролик швидко викликав дискусії у мережі.
У мережі набирає популярності відео блогерів arthur.i.dasha, які завітали до преміального супермаркету GoodWine в Києві та показали ціни на різні товари. У пари 24 тисячі підписників, і їхнє відео вже викликало жваве обговорення. Ролик опублікували у соціальній мережі TikTok.
За словами авторів, на парковці магазину стояла довга черга з дорогих автомобілів, а відвідувачів було багато. Проте глядачів найбільше здивували цінники. Серед показаного у відео:
- пляшка елітного Chivas — 1 650 000 грн;
- ківі — 665 грн/кг;
- дитяча вершкова ковбаса — 255 грн за 450 г;
- квашена капуста — 225 грн за 400 г;
- запіканка — 889 грн;
- йогурт із манго — 155 грн;
- тунець (1,6 кг) — 3500 грн;
- морозиво — 995 грн за 700 г;
- рол "Філадельфія" — 650 грн;
- чипси — 139 грн;
- чай із пелюстками троянди та маршмелоу — 1750 грн за 80 г;
- гречаний хліб — 175 грн;
- еклери — 200–250 грн за штуку;
- шоколад — 300 грн за 200 г;
- яйця — 135–180 грн.
Загалом вартість покупок блогерів склала 9940 грн.
Реакції людей
У коментарях люди показали своє здивування таким цінам:
- "Ось вам і Україна. Пенсія звичайна 2800 грн, а деякі жирують і хизуються цим";
- "Людина, яка сама заробляє гроші, ніколи не піде в цей магазин. І не буде знімати відоси";
- "Я не знаю, як часто можна там робити закупку, не засуджую, але дуже боляче за себе… Моя пенсія 3100.. Пробуємо виживати, навіть воїнам надаю допомогу";
- "А за мою пенсію 2300 щось можна купити?";
- "Живу в Канаді, тут ціни в 1.5-3 раза нижчі".
