"Людей дуже багато": українець показав ціни в найдорожчому супермаркеті Києва (відео)

Київський преміальний супермаркет опинився у центрі уваги після відео, яке показало ціни на продукти, що вражають. Від алкоголю за понад мільйон гривень до ківі по 665 грн за кілограм — ролик швидко викликав дискусії у мережі.

У мережі набирає популярності відео блогерів arthur.i.dasha, які завітали до преміального супермаркету GoodWine в Києві та показали ціни на різні товари. У пари 24 тисячі підписників, і їхнє відео вже викликало жваве обговорення. Ролик опублікували у соціальній мережі TikTok.

За словами авторів, на парковці магазину стояла довга черга з дорогих автомобілів, а відвідувачів було багато. Проте глядачів найбільше здивували цінники. Серед показаного у відео:

пляшка елітного Chivas — 1 650 000 грн;

ківі — 665 грн/кг;

дитяча вершкова ковбаса — 255 грн за 450 г;

квашена капуста — 225 грн за 400 г;

запіканка — 889 грн;

йогурт із манго — 155 грн;

тунець (1,6 кг) — 3500 грн;

морозиво — 995 грн за 700 г;

рол "Філадельфія" — 650 грн;

чипси — 139 грн;

чай із пелюстками троянди та маршмелоу — 1750 грн за 80 г;

гречаний хліб — 175 грн;

еклери — 200–250 грн за штуку;

шоколад — 300 грн за 200 г;

яйця — 135–180 грн.

Загалом вартість покупок блогерів склала 9940 грн.

Реакції людей

У коментарях люди показали своє здивування таким цінам:

"Ось вам і Україна. Пенсія звичайна 2800 грн, а деякі жирують і хизуються цим";

"Людина, яка сама заробляє гроші, ніколи не піде в цей магазин. І не буде знімати відоси";

"Я не знаю, як часто можна там робити закупку, не засуджую, але дуже боляче за себе… Моя пенсія 3100.. Пробуємо виживати, навіть воїнам надаю допомогу";

"А за мою пенсію 2300 щось можна купити?";

"Живу в Канаді, тут ціни в 1.5-3 раза нижчі".

