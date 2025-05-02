Дорожче втричі: у мережі порівняли ціни в найпопулярнішому супермаркеті України 2021 року і зараз

Українки показали каталог продуктів 2021 року і порівняли його із сучасними цінами. Наприклад, каву Jacobs продають зараз за 240 гривень, а чотири роки тому вона коштувала лише 40 гривень.

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Відео порівняння цін в одному з українських супермаркетів з'явилося в соцмережі TikTok.

Судячи з представлених буклетів, продукти подорожчали в середньому вдвічі й навіть утричі. Зазначимо, що дівчата показують у каталозі за 2021 рік акційні товари зі знижками.

Наприклад, розчинну каву Jacobs зараз продають по акції за 149,90 грн зі знижкою в 38%. Спочатку на неї була ціна 241,90 грн, а ще чотири роки тому ця кава коштувала 39,90 грн.

Консерви "Скумбрія" можна купити за 94,40 грн, а у 2021-му — за 41,20 грн, за сьогоднішню вартість можна було взяти дві банки консервів. Наступний приклад — сир "Тенеро", вартість якого злетіла з 33,50 до 80,90 грн.

Масло селянське "Ферма" у 400-грамовій пачці подорожчало більш ніж утричі: зараз його продають за 235,90 грн, а 2021 року — за 70 грн. Морозиво і макарони також у середньому подорожчали втричі.

Ціни змінилися і на алкогольні напої: лікер Sheridans коштував 434,50 грн, а зараз — 875 грн. Пиво Corona, яке 2021 року продавали за 21,90 грн, зараз коштує 71,50 грн.

Інші побутові товари теж подорожчали: дитячі підгузки "Міні Бі" коштували 174,90 грн, а зараз — 309,00 грн. Зубна паста за 39,80 грн подорожчала майже до 90 грн.

Фокус з'ясовував, чи варто очікувати подорожчання картоплі в Україні. Зараз українська молода картопля коштує в середньому 95-140 грн/кг, а імпортна — 36-42 грн/кг.

Ціни в Україні 2025 року збільшуються через постійну інфляцію. Наприклад, у лютому 2025 року інфляція прискорилася до 13,4% у річному вираженні.