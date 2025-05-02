Дороже в три раза: в сети сравнили цены в популярном супермаркете Украины в 2021 году и сейчас

Украинки показали каталог продуктов 2021 года и сравнили его с современными ценами. К примеру, кофе Jacobs продают сейчас за 240 гривен, а четыре года назад он стоил лишь 40 гривен.

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Видео сравнения цен в одном из украинских супермаркетов появилось в соцсети TikTok.

Судя по представленным буклетам, продукты подорожали в среднем два и даже три раза. Отметим, что девушки показывают в каталоге за 2021 год акционные товары со скидками.

К примеру, растворимый кофе Jacobs сейчас продают по акции за 149,90 грн со скидкой в 38%. Изначально на него была цена 241,90 грн, а еще четыре года назад такой кофе стоил 39,90 грн.

Консервы "Скумбрия" можно купить за 94,40 грн, а в 2021-м — за 41,20 грн, за сегодняшнюю стоимость можно было взять две банки консервов. Следующий пример — сыр "Тенеро", стоимость которого взлетела с 33,50 до 80,90 грн.

Масло крестьянское "Ферма" в 400-граммовой пачке подорожало более чем в три раза: сейчас его продают за 235,90 грн, а в 2021 году — за 70 грн.

Мороженое и макароны также в среднем подорожали в три раза.

Цены изменились и на алкогольные напитки: ликер Sheridans стоил 434,50 грн, а сейчас — 875 грн. Пиво Corona, которое в 2021 году продавали за 21,90 грн, сейчас стоит 71,50 грн.

Другие бытовые товары тоже подорожали: детские подгузники "Мини Би" стоили 174,90 грн, а сейчас — 309,00 грн. Зубная паста за 39,80 грн подорожала почти до 90 грн.

Фокус выяснял, стоит ли ожидать подорожания картофеля в Украине. Сейчас украинский молодой картофель стоит в среднем 95-140 грн/кг, а импортный — 36-42 грн/кг.

Цены в Украине в 2025 году увеличиваются из-за постоянной инфляции. К примеру в феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4% в годовом выражении.