"Людей очень много": украинец показал цены в самом дорогом супермаркете Киева (видео)

Цены в самом дорогом супермаркете GoodWine
В GoodWine хлеб стоит 175 гривен | Фото: Unsplash

Киевский премиальный супермаркет оказался в центре внимания после видео, которое показало впечатляющие цены на продукты. От алкоголя за более чем миллион гривен до киви по 665 грн за килограмм — ролик быстро вызвал дискуссии в сети.

В сети набирает популярность видео блогеров arthur.i.dasha, которые посетили премиальный супермаркет GoodWine в Киеве и показали цены на различные товары. У пары 24 тысячи подписчиков, и их видео уже вызвало оживленное обсуждение. Ролик опубликовали в социальной сети TikTok.

По словам авторов, на парковке магазина стояла длинная очередь из дорогих автомобилей, а посетителей было много. Однако зрителей больше всего удивили ценники. Среди показанного в видео:

  • бутылка элитного Chivas — 1 650 000 грн;
  • киви — 665 грн/кг;
  • детская сливочная колбаса — 255 грн за 450 г;
  • квашеная капуста — 225 грн за 400 г;
  • запеканка — 889 грн;
  • йогурт с манго — 155 грн;
  • тунец (1,6 кг) — 3500 грн;
  • мороженое — 995 грн за 700 г;
  • ролл "Филадельфия" — 650 грн;
  • чипсы — 139 грн;
  • чай с лепестками розы и маршмеллоу — 1750 грн за 80 г;
  • гречневый хлеб — 175 грн;
  • эклеры — 200-250 грн за штуку;
  • шоколад — 300 грн за 200 г;
  • яйца — 135-180 грн.

В целом стоимость покупок блогеров составила 9940 грн.

Реакции людей

В комментариях люди показали свое удивление таким ценам:

  • "Вот вам и Украина. Пенсия обычная 2800 грн, а некоторые жируют и кичатся этим";
  • "Человек, который сам зарабатывает деньги, никогда не пойдет в этот магазин. И не будет снимать видосы";
  • "Я не знаю, как часто можно там делать закупку, не осуждаю, но очень больно за себя... Моя пенсия 3100. Пробуем выживать, даже воинам оказываю помощь";
  • "А на мою пенсию 2300 что-то можно купить?";
  • "Живу в Канаде, здесь цены в 1.5-3 раза ниже".

