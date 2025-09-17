"Людей очень много": украинец показал цены в самом дорогом супермаркете Киева (видео)

Киевский премиальный супермаркет оказался в центре внимания после видео, которое показало впечатляющие цены на продукты. От алкоголя за более чем миллион гривен до киви по 665 грн за килограмм — ролик быстро вызвал дискуссии в сети.

Related video

В сети набирает популярность видео блогеров arthur.i.dasha, которые посетили премиальный супермаркет GoodWine в Киеве и показали цены на различные товары. У пары 24 тысячи подписчиков, и их видео уже вызвало оживленное обсуждение. Ролик опубликовали в социальной сети TikTok.

По словам авторов, на парковке магазина стояла длинная очередь из дорогих автомобилей, а посетителей было много. Однако зрителей больше всего удивили ценники. Среди показанного в видео:

бутылка элитного Chivas — 1 650 000 грн;

киви — 665 грн/кг;

детская сливочная колбаса — 255 грн за 450 г;

квашеная капуста — 225 грн за 400 г;

запеканка — 889 грн;

йогурт с манго — 155 грн;

тунец (1,6 кг) — 3500 грн;

мороженое — 995 грн за 700 г;

ролл "Филадельфия" — 650 грн;

чипсы — 139 грн;

чай с лепестками розы и маршмеллоу — 1750 грн за 80 г;

гречневый хлеб — 175 грн;

эклеры — 200-250 грн за штуку;

шоколад — 300 грн за 200 г;

яйца — 135-180 грн.

В целом стоимость покупок блогеров составила 9940 грн.

Реакции людей

В комментариях люди показали свое удивление таким ценам:

"Вот вам и Украина. Пенсия обычная 2800 грн, а некоторые жируют и кичатся этим";

"Человек, который сам зарабатывает деньги, никогда не пойдет в этот магазин. И не будет снимать видосы";

"Я не знаю, как часто можно там делать закупку, не осуждаю, но очень больно за себя... Моя пенсия 3100. Пробуем выживать, даже воинам оказываю помощь";

"А на мою пенсию 2300 что-то можно купить?";

"Живу в Канаде, здесь цены в 1.5-3 раза ниже".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, в Украине вскоре резко вырастут цены на продукты.