Учительница питается бесплатно благодаря выгодной акции в супермаркете (фото)

Лондонская TikTok-блогерша, известная под ником Frugal Confessions, оказалась в центре скандала после публикации видео, в котором делится своим опытом бесплатных обедов. Люди обвиняют ее в эгоизме и равнодушии к малообеспеченным слоям общества, особенно детям.

Related video

В ролике женщина, которая позиционирует себя как эксперт по экономии, рассказала, как ей удается питаться в течение дня, не потратив ни копейки. Однако зрители возмутились, увидев, как она забрала банан, предназначенный для благотворительной детской программы. Фокус разбирался во всех деталях этой истории.

Видео, набравшее более 270 тысяч просмотров, стало предметом острой критики со стороны аудитории. Пользователи сети обвинили блогершу в том, что она злоупотребляет благотворительными инициативами.

Критическая экономия на продуктах

В кадре блогерша рассказала, что ее день начался с пяти весенних рулетов, полученных по акции в сети Chopstix. Также она посетила Wingstop, где взяла бесплатные пластиковые перчатки для уборки дома.

"Магазин Morrisons возле моего дома раздавал бесплатные фрукты. Это было для детей. Но остался последний банан, поэтому я его просто взяла", — заявила женщина.

Этот поступок спровоцировал шквал негативных комментариев. Пользователи сети указали, что такие фрукты часто являются единственным источником свежих продуктов для малообеспеченных семей.

Критика от зрителей

"Это меня очень расстраивает, потому что эти фрукты предназначены для детей, а не для взрослых. В основном их употребляют дети, которые иначе не имеют доступа к фруктам", — написал один из комментаторов.

"Забирать фрукты у детей, которые могут не иметь доступа к фруктам или быть голодными, нехорошо. Для меня это слишком", — добавил другой пользователь.

Британка пользуется выгодными предложениями Фото: TikTok

Кроме того, помощницу учителя раскритиковали за то, что она солгала о своем дне рождения, чтобы получить бесплатный пончик Krispy Kreme. "Krispy Kreme — это уже другой уровень отчаяния", — прокомментировал один из зрителей.

Британка в свое оправдание утверждает, что ее экономность вызвана желанием накопить на собственное жилье. В описании к скандальному видео она написала: "Сегодня был удачный день: бесплатная еда и веселье с друзьями. Интересно, сколько еще магазинов раздают бесплатные вещи".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Киевский премиальный супермаркет оказался в центре внимания после видео, которое показало впечатляющие цены на продукты. От алкоголя за более чем миллион гривен до киви по 665 грн за килограмм — ролик быстро вызвал дискуссии в сети.

50-летним Константином Симоненко из Киева стал первым украинцем, который посетил все 193 страны-члены ООН и попал в Национальный реестр рекордов.

А вот экологическая журналистка и путешественница Таня Гендель три года назад эмигрировала из Беларуси в Бельгию, где теперь живет вместе со своим партнером. Женщина побывала в 70-ти странах мира и любит делиться своим опытом, в частности, как сэкономить бюджетному туристу. Фокус расспросил Таню, действительно ли в Европе можно питаться за 4-5 евро в неделю, почему местные не отапливают дома даже зимой и ходят дома в обуви.