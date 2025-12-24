Что пожелать родным на Сочельник: подборка искренних поздравлений и открыток
24 декабря в Украине отмечают Сочельник — один из самых теплых и ожидаемых вечеров в году. Это время семейного уюта, молитвы, благодарности и надежды, которое наступает перед Рождеством.
Именно в этот вечер хочется сказать близким особые слова — простые, но искренние. Фокус предлагает подборку из 10 поздравлений, которые можно отправить родным, друзьям или коллегам.
Поздравления на Сочельник
1. Пусть Святой вечер принесет в ваш дом мир, покой и тепло, а рождественская звезда озарит путь к счастливому будущему.
2. Желаю, чтобы за праздничным столом царили любовь, согласие и искренние разговоры, а в сердце — вера и надежда.
3. Пусть этот вечер наполнит душу светом, а дом — Божьим благословением и семейным уютом.
4. В Сочельник желаю мира каждой семье, хороших новостей и уверенности в завтрашнем дне.
5. Пусть Рождество, которое уже на пороге, подарит силы, здоровье и исполнение самых заветных желаний.
6. Желаю, чтобы молитва этого вечера была услышана, а все трудности остались в прошлом.
7. Пусть в вашем доме всегда будет тепло — от свечи, коляды и искренних сердец рядом.
8. В этот святой вечер желаю единства с близкими, мира в стране и света в каждом сердце.
9. Пусть Сочельник напомнит о главном — любви, благодарности и ценности семьи.
10. Желаю тихого счастья, спокойной ночи и благословенного Рождества, полного добра.
Открытки на Сочельник
