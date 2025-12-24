Что пожелать родным на Сочельник: подборка искренних поздравлений и открыток

24 декабря в Украине отмечают Сочельник — один из самых теплых и ожидаемых вечеров в году. Это время семейного уюта, молитвы, благодарности и надежды, которое наступает перед Рождеством.

Именно в этот вечер хочется сказать близким особые слова — простые, но искренние. Фокус предлагает подборку из 10 поздравлений, которые можно отправить родным, друзьям или коллегам.

Поздравления на Сочельник

1. Пусть Святой вечер принесет в ваш дом мир, покой и тепло, а рождественская звезда озарит путь к счастливому будущему.

2. Желаю, чтобы за праздничным столом царили любовь, согласие и искренние разговоры, а в сердце — вера и надежда.

3. Пусть этот вечер наполнит душу светом, а дом — Божьим благословением и семейным уютом.

4. В Сочельник желаю мира каждой семье, хороших новостей и уверенности в завтрашнем дне.

5. Пусть Рождество, которое уже на пороге, подарит силы, здоровье и исполнение самых заветных желаний.

6. Желаю, чтобы молитва этого вечера была услышана, а все трудности остались в прошлом.

7. Пусть в вашем доме всегда будет тепло — от свечи, коляды и искренних сердец рядом.

8. В этот святой вечер желаю единства с близкими, мира в стране и света в каждом сердце.

9. Пусть Сочельник напомнит о главном — любви, благодарности и ценности семьи.

10. Желаю тихого счастья, спокойной ночи и благословенного Рождества, полного добра.

Открытки на Сочельник

Открытка-поздравление с Сочельником Фото: Pinterest

Открытка-поздравление с Сочельником Фото: Pinterest

Открытка-поздравление с Сочельником Фото: Pinterest

Открытка-поздравление с Сочельником Фото: Pinterest

Открытка-поздравление с Сочельником Фото: Pinterest

Открытка-поздравление с Сочельником Фото: Pinterest

Открытка-поздравление с Сочельником

Открытка-поздравление с Сочельником Фото: Pinterest

