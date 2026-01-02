"Розплатитися за мерзенну русофобію": Медведєв погрожує Фінляндії — причини

Колишній президент та прем'єр-міністр Росії, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про те, що Фінляндія має розплатитися за свою мерзенну русофобію.

Такою була реакція на заяву президента Фінляндії Александра Стубба, який зазначив, що відносини між країнами змінилися назавжди. Про це Медведєв написав у своєму X, який заблокований на території Росії.

У своєму пості експрезидент РФ називає президента Фінляндії "якимось хлопцем на ім'я Стубб".

"Я теж на це сподіваюся. Сподіваюся, що Росія ніколи не повторить помилку більшовиків 1917 року. Фінляндія має розплатитися за свою мерзенну русофобію. Насправді, вона вже розплачується — Стубб говорить, а громадяни платять рахунки", — написав Медведєв.

Заява Медведєва щодо слів Стубба

Що заявив президент Фінляндії Александр Стубб

Заява, яка обурила Медведєва, пролунала під час новорічного звернення президента Фінляндії. Стубб наголосив, що підтримка України залишається важливим пріоритетом країни.

Він нагадав, що повномасштабна війна Росії проти України триває вже майже 4 роки, і за цей час загинуло або було поранено понад мільйон осіб.

"Зараз ми ближче до миру, ніж будь-коли раніше під час війни. Водночас ми не можемо бути впевнені, що Росія готова до миру", — заявив Стубб.

За його словами, мирна угода може передбачати певні поступки з боку України. Утім він пообіцяв робити все, аби захистити територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України, а також щоб не допустити повторного нападу Росії.

"Наші відносини з Росією змінилися назавжди. Незмінним залишається те, що Росія є нашим сусідом. І Фінляндія, і Європа прагнуть мати функціональні та мирні відносини з Росією. Але, зрештою, все залежить від дій Росії", — сказав він.

Водночас президент Фінляндії визнав, що геополітична невизначеність та агресивна війна Росії особливо сильно б'ють по економіці країни.

Нагадаємо, раніше Медведєв обурився пропозицією українського президента Володимира Зеленського провести всеукраїнський референдум щодо територій. За словами експрезидента РФ, Володимир Зеленський такою пропозицією "показав середній палець" адміністрації Дональда Трампа.

А після того, як Зеленський заявив, що всі українці мають одну спільну мрію — "щоб він сконав", Медведєв заявив, що український лідер нібито намагається зірвати врегулювання війни. Крім того експрезидент Росії пообіцяв, що Зеленському "доведеться переховуватися до кінця свого нікчемного життя".