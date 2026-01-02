"Расплатиться за гнусную русофобию": Медведев угрожает Финляндии — причины

Бывший президент и премьер-министр России, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Финляндия должна расплатиться за свою мерзкую русофобию.

Такой была реакция на заявление президента Финляндии Александра Стубба, который отметил, что отношения между странами изменились навсегда. Об этом Медведев написал в своем X, который заблокирован на территории России.

В своем посте экс-президент РФ называет президента Финляндии "каким-то парнем по имени Стубб".

"Я тоже на это надеюсь. Надеюсь, что Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндия должна расплатиться за свою мерзкую русофобию. На самом деле, она уже расплачивается — Стубб говорит, а граждане платят счета", — написал Медведев.

Заявление Медведева относительно слов Стубба Фото: Скриншот

Что заявил президент Финляндии Александр Стубб

Заявление, которое возмутило Медведева, прозвучало во время новогоднего обращения президента Финляндии. Стубб подчеркнул, что поддержка Украины остается важным приоритетом страны.

Он напомнил, что полномасштабная война России против Украины продолжается уже почти 4 года, и за это время погибло или было ранено более миллиона человек.

"Сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо ранее во время войны. В то же время мы не можем быть уверены, что Россия готова к миру", — заявил Стубб.

По его словам, мирное соглашение может предусматривать определенные уступки со стороны Украины. Впрочем, он пообещал делать все, чтобы защитить территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины, а также чтобы не допустить повторного нападения России.

"Наши отношения с Россией изменились навсегда. Неизменным остается то, что Россия является нашим соседом. И Финляндия, и Европа стремятся иметь функциональные и мирные отношения с Россией. Но, в конце концов, все зависит от действий России", — сказал он.

В то же время президент Финляндии признал, что геополитическая неопределенность и агрессивная война России особенно сильно бьют по экономике страны.

Напомним, ранее Медведев возмутился предложением украинского президента Владимира Зеленского провести всеукраинский референдум по территориям. По словам экс-президента РФ, Владимир Зеленский таким предложением "показал средний палец" администрации Дональда Трампа.

А после того, как Зеленский заявил, что все украинцы имеют одну общую мечту — "чтобы он скончался", Медведев заявил, что украинский лидер якобы пытается сорвать урегулирование войны. Кроме того экс-президент России пообещал, что Зеленскому "придется скрываться до конца своей никчемной жизни".