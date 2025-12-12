"Показав Білому дому середній палець": Медведєв обурився через заяву Зеленського про референдум
Колишній президент Росії, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на слова Володимира Зеленського про наміри провести всеукраїнський референдум щодо територій.
Медведєв обурився пропозицією українського президента, звинувативши українську сторону у намаганні затягнути переговорний процес щодо закінчення війни. Свою думку російський політик висловив на сторінці у мережі X увечері 11 грудня.
За словами експрезидента РФ, Володимир Зеленський такою пропозицією "показав середній палець" адміністрації Дональда Трампа.
"Наркоман-фюрер прямо показав Білому дому середній палець", — зазначив Медведєв.
Він додав, що Зеленський нібито прагне загальмувати переговорний процес у такий спосіб. Також Медведєв звернувся до американської сторони із питанням, "наскільки довго" вона "це терпітиме".
"Всі розуміють, що територіальний референдум в Україні затягне переговори. Саме цього і прагне київський клоун. Як довго ви будете це терпіти, Америко?", — написав росіянин.
Всеукраїнський референдум щодо територій: що відомо
11 грудня під час спілкування з представниками медіа Володимир Зеленський, як передає "Суспільне", розповів, що для з'ясування територіальних питань у процесі завершення війни проведуть загальний референдум. Йдеться про з'ясування статусу так званих "спірних" територій.
Однак як відбуватиметься референдум та коли — наразі невідомо.
Нагадаємо, 4 грудня Дмитро Медведєв пригрозив Європі війною, обурившись, що лідери ЄС намагаються передати заморожені російські активи Україні у ролі репараційного кредиту.
Раніше Медведєв обізвав міністра оборони Бельгії Тео Франкена "недоумком", пригрозивши "Посейдоном" як зброєю "судного дня".