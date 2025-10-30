"Зброя судного дня": Медведєв назвав міністра оборони Бельгії "недоумком" та похвалився "Посейдоном"

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав міністра оборони Бельгії Тео Франкена "недоумком" та заявив, що безекіпажний підводний апарат "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою — це зброя судного дня.

Відповідний пост Медведєв оприлюднив на своїй сторінці в мережі Х.

"Вітаємо всіх друзів Росії (а особливо недоумкуватого міністра оборони Бельгії) з успішним випробуванням підводного безпілотника "Посейдон" з ядерним двигуном. На відміну від "Буревістника", "Посейдон" можна вважати справжньою зброєю судного дня", — написав Медведєв.

Таким чином заступник голови Радбезу РФ відреагував на погрози бельгійського міністра, що у разі ракетного удару Росії по Брюсселю, Москву "зрівняють із землею".

Пост Медведєва Фото: Скриншот

Нагадаємо, 29 жовтня Володимир Путін заявив, що Росія провела успішні випробування безекіпажного підводного апарату "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою.

Після цього Міністерство оборони Бельгії пригрозило "зрівняти Москву із землею".