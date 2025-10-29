Міноборони Бельгії пригрозило "зрівняти Москву із землею": у Росії відреагували

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що у разі ракетного удару Росії по Брюсселю, Москву "зрівняють із землею". Після його слів посольство Росії у Бельгії назвало заяву провокаційною та безвідповідальною.

Як повідомляє Anadolu Agency з посиланням на інтерв’ю Франкена бельгійському виданню De Morgen, міністр наголосив, що будь-який напад на Брюссель стане прямою атакою на НАТО, яка спричинить колективну військову відповідь.

У розмові з журналістами Франкен заявив: "Якщо (президент Росії Володимир) Путін запустить ракету по Брюсселю, ми зрівняємо Москву із землею". Він пояснив, що це буде відповіддю у межах статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає спільний захист союзників.

Міністр також висловив переконання, що напад Росії на Бельгію малоймовірний.

"Крилата ракета по Брюсселю? Це очевидно, що Путін цього не зробить", — сказав Франкен. Він додав, що більше занепокоєний гібридними діями Москви, ніж прямими ракетними атаками.

Посадовець навів приклад країн Балтії, де, на його думку, "зелені чоловічки" можуть спробувати спровокувати конфлікти з місцевими урядами. "Не встигнете озирнутися, як вони анексують частину Естонії", — застеріг міністр.

У своїх заявах Франкен також оцінив військовий потенціал Росії. За його словами, Москва "виробляє у чотири рази більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО разом". Він наголосив, що Європі бракує централізованого військового командування.

Окремо він згадав про роль Китаю, зазначивши, що Пекін зацікавлений у затягуванні війни в Україні, "бо це послаблює Захід" і водночас дає змогу Китаю закуповувати російську сировину.

На заяви Франкена відреагувало посольство Росії у Бельгії.

Посольство Росії у Бельгії Фото: Скриншот

У коментарі дипломатичне представництво назвало слова міністра "провокаційними та безвідповідальними", додавши, що вони "не заслуговують серйозного ставлення через абсурдність і відірваність від реальності".

"Складається враження, що безумство лише посилюється", — заявили у посольстві, звинувативши Франкена у закликах до мілітаризації Європи. Дипломати також заявили, що міністр "мріє поставити Росію на коліна" і "втілює манію війни, яка охоплює європейську політичну еліту".

Після критики Франкен відповів у соціальній мережі Х, заявивши, що його слова вирвали з контексту.

Повідомлення Франкена Фото: Скриншот

"Заголовок, вирваний з контексту, який отримує купу кліків. Це приносить гроші. І навіть для лівих добродійників у такій газеті, як De Morgen, усе зводиться до грошей", — написав він.

Нагадаємо, останніми тижнями у Бельгії фіксували кілька інцидентів з невідомими безпілотниками над військовими об’єктами. Поліція та військова розвідка розпочали розслідування після появи дронів над базами в Ельзенборні та на підприємстві Thales Belgium, яке виробляє ракети калібру 70 міліметрів.

Як повідомляв Фокус, на авіабазі Флореннес Бельгія офіційно прийняла перші три винищувачі п'ятого покоління F-35 Lightning II, однак четвертий літак так і не прибув — він залишився на Азорських островах після виявлення технічної несправності.

Фокус також писав, що Бельгія передає ЗСУ винищувачі F-16.