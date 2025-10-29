Минобороны Бельгии пригрозило "сравнять Москву с землей": в России отреагировали

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что в случае ракетного удара России по Брюсселю, Москву "сравняют с землей". После его слов посольство России в Бельгии назвало заявление провокационным и безответственным.

Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на интервью Франкена бельгийскому изданию De Morgen, министр подчеркнул, что любое нападение на Брюссель станет прямой атакой на НАТО, которая повлечет за собой коллективный военный ответ.

В разговоре с журналистами Франкен заявил: "Если (президент России Владимир) Путин запустит ракету по Брюсселю, мы сравняем Москву с землей". Он пояснил, что это будет ответом в рамках статьи 5 Североатлантического договора, которая предусматривает совместную защиту союзников.

Министр также выразил убеждение, что нападение России на Бельгию маловероятно.

"Крылатая ракета по Брюсселю? Это очевидно, что Путин этого не сделает", — сказал Франкен. Он добавил, что больше обеспокоен гибридными действиями Москвы, чем прямыми ракетными атаками.

Чиновник привел пример стран Балтии, где, по его мнению, "зеленые человечки" могут попытаться спровоцировать конфликты с местными правительствами. "Не успеете оглянуться, как они аннексируют часть Эстонии", — предостерег министр.

В своих заявлениях Франкен также оценил военный потенциал России. По его словам, Москва "производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые". Он отметил, что Европе не хватает централизованного военного командования.

Отдельно он упомянул о роли Китая, отметив, что Пекин заинтересован в затягивании войны в Украине, "потому что это ослабляет Запад" и одновременно позволяет Китаю закупать российское сырье.

На заявления Франкена отреагировало посольство России в Бельгии.

В комментарии дипломатическое представительство назвало слова министра "провокационными и безответственными", добавив, что они "не заслуживают серьезного отношения из-за абсурдности и оторванности от реальности".

"Создается впечатление, что безумие только усиливается", — заявили в посольстве, обвинив Франкена в призывах к милитаризации Европы. Дипломаты также заявили, что министр "мечтает поставить Россию на колени" и "воплощает манию войны, которая охватывает европейскую политическую элиту".

После критики Франкен ответил в социальной сети Х, заявив, что его слова вырвали из контекста.

"Заголовок, вырванный из контекста, который получает кучу кликов. Это приносит деньги. И даже для левых благотворителей в такой газете, как De Morgen, все сводится к деньгам", — написал он.

Напомним, в последние недели в Бельгии фиксировали несколько инцидентов с неизвестными беспилотниками над военными объектами. Полиция и военная разведка начали расследование после появления дронов над базами в Эльзенборне и на предприятии Thales Belgium, которое производит ракеты калибра 70 миллиметров.

Как сообщал Фокус, на авиабазе Флореннес Бельгия официально приняла первые три истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, однако четвертый самолет так и не прибыл — он остался на Азорских островах после обнаружения технической неисправности.

Фокус также писал, что Бельгия передает ВСУ истребители F-16.