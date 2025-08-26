Бельгия передает ВСУ истребители F-16: когда самолеты будут в Украине

Брюссель отправит несколько истребителей F-16 уже в сентябре текущего года. Суммарная военная помощь Украине дойдет до 1 млрд евро в год.

Обязательства Бельгии в военной сфере — долгосрочные и конкретные, до 1 млрд евро ежегодно сроком до 2029 года. Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево на брифинге по итогам встречи в формате "Украина-Бенилюкс" в Одессе.

"В следующем месяце вы получите несколько самолетов F-16. Наше партнерство приближает победу Украины и гарантирует стабильность региону", — кратко сообщил он.

Количество передаваемых самолетов Прево не указал. Бельгия также отправит корабль для поиска мин, подводные дроны и обещает участвовать в основных коалициях — от ПВО до разминирования.

"Работаем в составе коалиции по ПВО и разминированию. Подготовлено более 3 000 солдат, пилотов и техников… Это не абстрактная солидарность, а фактическая поддержка для защиты вашего моря, неба и свободы", — подчеркнул бельгийский министр.

Прево обещает, что Бельгия будет участвовать в миротворческой миссии в Украине c международным мандатом, но лишь после прекращения огня.

Среди прочего, Прево анонсировал выделение 20 млн евро средств на "пищевую инициативу" Украины.

"Порт [в Одессе] сейчас экспортирует даже больше, чем раньше. Это не только экономический успех. Это успех глобальной системы продуктовой безопасности", — подытожил он.

