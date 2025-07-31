Хитрый способ защиты истребителей F-16: ВСУ нашли "ключ" к спасению авиации, – Business Insider (фото)

Украинские военные научились успешно защищать истребители F-16 от российских ракет. Мобильные комплексы на базе грузовиков стали критическим для выживания самолетов.

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Военные аэродромы в Украине могут стать легкой целью для российских ракет, но ВСУ научились успешно защищать истребители F-16 от этой угрозы. Важное значение имеет новый подход к их эксплуатации, пишет издание Business Insider.

Украинские военные используют два новых комплекса на базе грузовиков для обслуживания и снабжения боеприпасами американских истребителей F-16. Данные системы разработаны группой Фонда "Повернись Живим" при поддержке украинского военного и энергетического секторов. Они заменяют стационарные базы.

Один из комплексов имеет командный пункт, рабочие места для планирования миссий и инструктажей пилотов, а также место для отдыха личного состава. В другом имеются мастерская для испытания и подготовки оружия вместе с местами для размещения боеприпасов.

Комплекс для F-16 имеет командный пункт и рабочие места

Специалист по военной авиации Королевского авиаобщества Великобритании Тим Робинсон считает данные решения "весьма инновационным шагом" и критическим для выживания украинских истребителей F-16.

"Необходимо поддерживать F-16 в движении, перемещать машины и позволять им действовать в условиях, когда их ищет Россия", — сказал Робинсон.

Тем не менее обеспечивать безопасность самолетов становится все сложнее, признают специалисты.

Россия не пыталась рассредоточить авиацию, пока Украина не начала быть по ее аэродромам беспилотниками Теперь оккупанты стремятся обезопасить свои самолеты. Однако Силы обороны Украины добилась большего успеха в нападении на российские авиабазы, чем россияне — на украинские, заметили специалисты.

ВСУ прячут истребители F-16: армия США извлекает уроки

Западные армии поддерживают тактику украинских сил по рассредоточению авиации на фоне опасений противостояния России и Китая. Военная мощь Китая увеличивается, создавая опасность для американских баз в Тихом океане. Россия находится в состоянии войны и производит все больше ракет.

С одной стороны Запад усиливает средства противовоздушной оборон, а с другой — применяет стратегию "Гибкого боевого применения" (Agile Combat Employment). Такой план дает возможность действовать из разных точек и поддерживать гибкость авиации.

Стратегия "Гибкого боевого применения" для истребителей F-16 оправдывает себя

"США и союзники хотят меньше полагаться на традиционные взлетно-посадочные полосы. Шведский Gripen создан для эксплуатации в сложных условиях, а беспилотники MQ-9 Reaper и A-10 Warthog взлетают и садятся на грунтовые взлетно-посадочные полосы", — указывают обозреватели.

Самолеты F-16 и более новые F-35 выполняли посадку на шоссе, а крупные транспортные самолеты C-130 даже приземлялись на пляжах.

"Многие западные военные рассматривают возможность рассредоточения авиации. Украина ускорила этот процесс, сделала его быстрым и вернула эту идею в сознание людей", — считает Тим Робинсон.

Напомним, Воздушные силы ВСУ недавно получили мобильную экосистему "Проект 61", чтобы обслуживать истребители F-16. Технология учитывает реальные потребности летчиков.

Фокус также писал, что летчики F-16 уничтожают дроны-камикадзе "Шахед" бортовыми пушками M61 Vulcan. Однако это далеко не самая безопасная тактика.