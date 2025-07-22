"Проект 61": Воздушные силы ВСУ получили мобильную экосистему для обслуживания F-16 (фото)

Если раньше для подвески одного боеприпаса на самолет нужно было 10-12 военных, теперь — только трое, говорят в Фонде.

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Фонд "Вернись живым" презентовал "Проект 61" — мобильную экосистему для обслуживания истребителей F-16, которую передал Воздушным силам ВСУ. Об этом сообщили на странице фонда в соцсети.

Профинансировала приобретение такой экосистемы компания "Укрнафта", задонатив более 49 миллионов гривен.

"Проект 61" — это автономная и эффективная система, созданная с учетом условий полномасштабной войны и опыта западных партнеров. Если раньше для подвески одного боеприпаса нужно было 10-12 военных, теперь — только трое", — рассказал Сергей, представитель "Офиса 61", который занимается развитием государственной авиации.

В состав комплекса входят:

мобильный пункт планирования миссий с рабочим и жилым модулями;

два комплекса подготовки вооружения (мастерская, техника для подвески и пикапы).

В Фонде отмечают, что в условиях реальной войны, когда враг охотится на самолеты и аэродромы, Воздушным Силам не хватало мобильности в вопросах обслуживания как самих F-16, так и их авиационного вооружения.

Эта экосистема учитывает передовой опыт Европы, опирается на реальные потребности Украины и помогает самолетам нового образца реализовать весь свой потенциал.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ признались, сколько F-16 потеряли.

Также сообщалось, почему Бельгия до сих пор не передала Украине обещанные F-16. В частности, их до сих пор нечем заменить.