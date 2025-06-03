"Это надо воспринимать нормально": в Воздушных силах ВСУ признались, сколько F-16 потеряли

Полковник Юрий Игнат, который возглавляет коммуникации Воздушных сил ВСУ, рассказал, как Украина наращивает авиационную группировку на фронте. Но подчеркнул, что во время боевых действий потери неизбежны.

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Об этом Юрий Игнат рассказал в интервью "Украинской правде".

Смотреть с 28.30: Юрий Игнат рассказал о потере истребителей F-16

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, отвечая на вопрос о наращивании авиационной группировки на фронте, заверил, что этот процесс продолжается. Но отметил, что Украина теряет самолеты также, что обусловлено интенсивными боями.

"Конечно, что мы наращиваем. Конечно, что мы и потери тоже несем определенные. Видели сообщения о потере самолетов — это надо воспринимать нормально. И есть, к сожалению, потери на войне, в частности, самолетов F-16", — рассказал Игнат.

Он подтвердил, что ВСУ потеряли три истребителя F-16, подчеркнув, что при таких интенсивных боях понятно, что потери могут быть.

"Конечно, мы и потери тоже несем определенные. Видели сообщения о потере самолетов — это надо воспринимать нормально. И есть, к сожалению, потери на войне, в частности, самолетов F-16", — сообщил Игнат.

По словам Юрия Игната, переданная странами-союзниками техника, в частности, самолеты, не являются новейшими и уже были в использовании, но все равно это лучше и "технологичнее", чем советское вооружение.

Начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ также рассказал, что Россия имеет самолеты, которые "видят дальше", а также ракеты, которые "стреляют дальше", даже по сравнению с F-16. А также у врага очень мощное ПВО, которое работает в комплексе с авиацией.

"Если говорить о МиГ-29, Су-27, то вообще не до сравнения. Когда у нас не было еще F-16, то соотношение нашей группировки против их было 1:10 по нашим МиГам. А технологически — это разница между пистолетом Макарова и снайперской винтовкой. Несмотря на все, наши летчики давали бой", — рассказал Юрий Игнат.

Фото: Из открытых источников

По его словам, для эффективной обороны страны нужно около 200 самолетов различных типов.

"F-16 — это многоцелевой самолет. Может работать по небу, по воздушным целям, наземным и по надводным целям. Есть задачи в авиации специфические, разные", — пояснил Игнат, напомнив, что в начале 1990-х в Украине была тысяча различных самолетов, но это было общее количество и работающей техники и тех, что уже превратились в металлолом.

"В 90-х и в начале 2000-х что-то сгнило, что-то продавалось в Африку и другие страны. Поэтому эффективность сегодня не количеством берется, а модернизацией и инновациями", — резюмировал военный.

Напомним, Фокус писал о том, почему Бельгия до сих пор не передала Украине обещанные F-16. В частности, их до сих пор нечем заменить. Заказанные F-35 еще не попали в страну.

А 16 мая ВСУ потеряли истребитель F-16 во время массированной атаки ВС РФ. Пилот успел катапультироваться и был спасен.