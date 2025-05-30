8000 часов налета: почему Бельгия до сих пор не передала истребители F-16 Украине

Бельгия стала одной из четырёх стран, пообещавших передать Украине 30 истребителей F-16 Fighting Falcon, что превышает обязательства Дании, Норвегии и Нидерландов. Однако, в отличие от других участников «авиационной коалиции», Брюссель планировал завершить поставки лишь к 2028 году.

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Детальнее о причинах задержек в поставках самолетов Украине говорится в материале АрміяInform.

Несмотря на последующее решение ускорить процесс, бельгийские F-16 до сих пор не прибыли в Украину. Причины задержки — в техническом и логистическом аспектах. Речь идет о возрастном парке самолетов, необходимости капитального ремонта, а также задержках в поставках новых F-35, которые должны заменить F-16 в бельгийских ВВС.

Возраст, модернизации и боевой опыт бельгийских F-16

Бельгия начала получать F-16 в 1979 году. Всего с 1979 по 1991 год страна приняла 160 самолетов (136 одноместных F-16A и 24 двухместных F-16B). После сокращений и продаж, в том числе поставок Иордании в 2006 году, в строю осталось около 50 боеспособных машин.

Бельгийские истребители прошли модернизацию Mid-Life Update (MLU) до уровня Block 50/52 в рамках европейской программы. В итоге обновленные самолеты получили:

возможность применения высокоточных боеприпасов — JDAM GBU-31/38/54, GBU-12/24, ракеты AIM-120D и AIM-9X/IRIS-T;

прицельный контейнер Sniper XR;

нашлемную систему наведения JHMCS;

систему ночного видения NVG;

систему SATCOM для защищенной спутниковой связи;

Link-16 для обмена данными в едином боевом пространстве;

системы РЭБ и радиотехнической разведки по стандарту EPAF.

Пара бельгийских самолетов F-16AM

Что касается боевого применения бельгийских машин, то фактически они участвовали в конфликтах в Югославии, Афганистане, Ливии Сирии и т.д., совершив более 2000 вылетов. Такой уровень эксплуатации привел к выработке ресурса. В 2023 году некоторые машины превысили отметку в 8 000 летных часов — это нижняя граница ресурса без капитального ремонта. Поэтому после 2021 года парк истребителей уже проходил внеплановую проверку двигателей после технического инцидента.

К трудностям добавились задержки в поставках новейших F-35, призванных заменить F-16, а также зависимость от европейских складов запасных частей, что затруднило подготовку самолетов к передаче.

Таким образом, задержка поставок бельгийских F-16 обусловлена объективными техническими и логистическими факторами, а не политическими мотивами.

"Речь идет скорее о стремлении передать истребители в наилучшем техническом состоянии, чтобы они смогли принести наибольшую пользу при эксплуатации в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что Украина до конца 2025 года получит весь пакет многоцелевых истребителей F-16, обещанных Норвегией. Особенностью норвежской партии являются значительный остаточный ресурс, глубокая модернизация и адаптация к эксплуатации в тяжелых климатических условиях.