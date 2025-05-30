8000 годин нальоту: чому Бельгія досі не передала винищувачі F-16 Україні

Бельгія стала однією з чотирьох країн, які пообіцяли передати Україні 30 винищувачів F-16 Fighting Falcon, що перевищує зобов'язання Данії, Норвегії та Нідерландів. Однак, на відміну від інших учасників "авіаційної коаліції", Брюссель планував завершити постачання лише до 2028 року.

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Детальніше про причини затримок у постачанні літаків Україні йдеться в матеріалі АрміяInform.

Попри подальше рішення прискорити процес, бельгійські F-16 досі не прибули в Україну. Причини затримки — у технічному та логістичному аспектах. Йдеться про віковий парк літаків, необхідність капітального ремонту, а також затримки в постачанні нових F-35, які мають замінити F-16 у бельгійських ВПС.

Вік, модернізації та бойовий досвід бельгійських F-16

Бельгія почала отримувати F-16 1979 року. Загалом з 1979 по 1991 рік країна прийняла 160 літаків (136 одномісних F-16A і 24 двомісних F-16B). Після скорочень і продажів, зокрема поставок Йорданії 2006 року, в строю залишилося близько 50 боєздатних машин.

Бельгійські винищувачі пройшли модернізацію Mid-Life Update (MLU) до рівня Block 50/52 в межах європейської програми. У підсумку оновлені літаки отримали:

можливість застосування високоточних боєприпасів — JDAM GBU-31/38/54, GBU-12/24, ракети AIM-120D і AIM-9X/IRIS-T;

прицільний контейнер Sniper XR;

нашоломну систему наведення JHMCS;

систему нічного бачення NVG;

систему SATCOM для захищеного супутникового зв'язку;

Link-16 для обміну даними в єдиному бойовому просторі;

системи РЕБ і радіотехнічної розвідки за стандартом EPAF.

Пара бельгійських літаків F-16AM

Що стосується бойового застосування бельгійських машин, то фактично вони брали участь у конфліктах у Югославії, Афганістані, Лівії, Сирії тощо, здійснивши понад 2000 вильотів. Такий рівень експлуатації призвів до вироблення ресурсу. У 2023 році деякі машини перевищили позначку у 8 000 льотних годин — це нижня межа ресурсу без капітального ремонту. Тому після 2021 року парк винищувачів уже проходив позапланову перевірку двигунів після технічного інциденту.

До труднощів додалися затримки в поставках новітніх F-35, покликаних замінити F-16, а також залежність від європейських складів запасних частин, що утруднило підготовку літаків до передачі.

Таким чином, затримка постачань бельгійських F-16 зумовлена об'єктивними технічними та логістичними факторами, а не політичними мотивами.

"Йдеться скоріше про прагнення передати винищувачі в найкращому технічному стані, щоб вони змогли принести найбільшу користь під час експлуатації в Повітряних силах Збройних Сил України", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що Україна до кінця 2025 року отримає весь пакет багатоцільових винищувачів F-16, обіцяних Норвегією. Особливістю норвезької партії є значний залишковий ресурс, глибока модернізація та адаптація до експлуатації у важких кліматичних умовах.