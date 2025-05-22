Україна отримає норвезькі F-16: модифікація і стан винищувачів (фото)

До кінця 2025 року Україна отримає весь пакет багатоцільових винищувачів F-16 Fighting Falcon, обіцяних Норвегією. Особливістю норвезької партії є значний залишковий ресурс, глибока модернізація та адаптація до експлуатації у важких кліматичних умовах, включно з низькими температурами та високою вологістю.

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Детальніше про модифікацію та технічний стан норвезьких винищувачів F-16 йдеться в огляді АрміяInform.

Норвегія стала одним із чотирьох перших європейських учасників програми F-16, замовивши винищувачі ще 1975 року. Більшість літаків, поставлених норвезьким ВПС у 1980-х, пройшли модернізацію Mid-Life Update (MLU) і отримали позначення F-16AM/BM Block 20. Ці машини оснащені сучасними засобами навігації, системою зв'язку Link 16, нашоломними прицілами, системою РЕБ AN/ALQ-162, і здатні застосовувати ракети AIM-120 AMRAAM, а також високоточні авіабомби JDAM.

Технічні особливості та переваги для України

Норвезькі F-16 перебували в експлуатації до 2021-2022 років, при цьому літаки регулярно проходили технічне обслуговування і планові регламентні роботи. Для умов Скандинавії було розроблено серію унікальних рішень: встановлення гальмівних парашутів, ефективних систем обігріву та протиобледеніння, а також стаціонарного бортового прожектора — так званого "русского света". Ця фара, розміщена на лівому борту літака, використовується для візуальної ідентифікації повітряних цілей в умовах поганої видимості, включно з нічними перехопленнями російських літаків або малопомітних БПЛА.

F-16A Королівських повітряних сил Норвегії Фото: АрміяInform

Два норвезьких F-16A Фото: "Армия Информ"

Окремою перевагою норвезьких F-16 є інтеграція протикорабельних ракет AGM-119 Penguin, що дають змогу вражати надводні цілі на відстані до 30 км — такі можливості мають лише літаки ВПС Норвегії. Уся партія перед передачею Україні проходить технічну перевірку, освіження програмного забезпечення та оснащення сучасними боєприпасами.

Технічні характеристики F-16AM/BM Block 20 MLU (Норвегія)

Тип: багатоцільовий винищувач 4-го покоління

Двигун: General Electric F110-GE-100

Максимальна швидкість: до 2 120 км/год (М=2,0)

Бойове навантаження: до 7 000 кг

Озброєння: AIM-9L/M, AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, JDAM, AGM-119 Penguin

Прицільні системи: нашоломна, прожектор Russer-lyset

Зв'язок і навігація: Link 16, Have Quick

Системи РЕБ: AN/ALQ-162 (з модернізацією Shadowbox II)

Автори матеріалу наголошують, що Українські Повітряні Сили отримають від Норвегії літаки, перевірені десятиліттями служби та адаптовані до дії в складних кліматичних і оперативних умовах. Це не тільки підвищить обороноздатність країни, а й дасть змогу інтегрувати ВПС України в західну інфраструктуру бойового застосування та управління.

Нагадаємо, Держдепартамент США у відповідь на прохання українського уряду ухвалив рішення щодо можливого продажу навчального та супутнього обладнання F-16 і пов'язаного з ним обладнання за кордоном за рахунок військової техніки на суму приблизно 310,5 мільйонів доларів.