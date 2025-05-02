США ухвалили рішення про продаж Україні обладнання F-16 на суму понад 310 млн доларів, — Держдеп
Державний департамент США у відповідь на прохання українського уряду ухвалив рішення про можливий продаж навчального та супутнього обладнання F-16 та пов'язаного з ним обладнання за кордоном за рахунок військової техніки на суму приблизно 310,5 мільйонів доларів. Пакет включатиме зокрема постачання секретного програмного забезпечення.
Про це стало відомо з повідомлення на сайті відомства, оприлюдненого 2 травня.
Зазначено, що у пакет буде включено такі товари, що не пов'язані з MDE:
- модифікації та модернізація літаків;
- навчання персоналу, пов'язане з експлуатацією, технічним обслуговуванням та супутнім забезпеченням;
- запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, а також підтримка ремонту та повернення;
- наземне обладнання;
- постачання та підтримка секретного та несекретного програмного забезпечення;
- секретні та несекретні публікації та технічна документація; дослідження та опитування;
- інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;
- інші пов'язані елементи логістики та підтримки програм.
Зазначено, що таке схвалення відбулося у відповідь на прохання уряду України, який просив придати обладнання та послуги для підтримки наявних в української армії винищувачів F-16.
"Пропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, забезпечуючи ефективну підготовку її пілотів та підвищуючи її оперативну сумісність зі Сполученими Штатами шляхом комплексної підготовки з ВПС США", — йдеться у повідомленні.
Конгрес повідомив, що агентство зі співробітництва в оборонній та безпековій галузі видало необхідну сертифікацію.
Нагадаємо, що у The War Zone повідомили 1 травня, що США відправили в Україну списані F-16, непридатні до польотів.
Також 1 травня у мережі показали рідкісні кадри роботи українського винищувача F-16, що працював по цілі в небі.