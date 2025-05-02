США приняли решение о продаже Украине оборудования F-16 на сумму более 310 млн долларов, — Госдеп

Государственный департамент США в ответ на просьбу украинского правительства принял решение о возможной продаже учебного и сопутствующего оборудования F-16 и связанного с ним оборудования за рубежом за счет военной техники на сумму примерно 310,5 миллионов долларов. Пакет будет включать в частности поставки секретного программного обеспечения.

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Об этом стало известно из сообщения на сайте ведомства, обнародованного 2 мая.

Указано, что в пакет будут включены такие товары, которые не связаны с MDE:

модификации и модернизация самолетов;

обучение персонала, связанное с эксплуатацией, техническим обслуживанием и сопутствующим обеспечением;

запасные части, расходные материалы и аксессуары, а также поддержка ремонта и возврата;

наземное оборудование;

поставка и поддержка секретного и несекретного программного обеспечения;

секретные и несекретные публикации и техническая документация; исследования и опросы;

инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;

другие связанные элементы логистики и поддержки программ.

Указано, что такое одобрение состоялось в ответ на просьбу правительства Украины, которое просило предоставить оборудование и услуги для поддержки имеющихся в украинской армии истребителей F-16.

"Предлагаемая продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечивая эффективную подготовку ее пилотов и повышая ее оперативную совместимость с Соединенными Штатами путем комплексной подготовки с ВВС США", — говорится в сообщении.

Конгресс сообщил, что агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности выдало необходимую сертификацию.

Напомним, что в The War Zone сообщили 1 мая, что США отправили в Украину списанные F-16, непригодные к полетам.

Также 1 мая в сети показали редкие кадры работы украинского истребителя F-16, работавшего по цели в небе.