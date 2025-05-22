Украина получит норвежские F-16: модификация и состояние истребителей (фото)

До конца 2025 года Украина получит весь пакет многоцелевых истребителей F-16 Fighting Falcon, обещанных Норвегией. Особенностью норвежской партии являются значительный остаточный ресурс, глубокая модернизация и адаптация к эксплуатации в тяжелых климатических условиях, включая низкие температуры и высокую влажность.

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Детальнее о модификации и техническом состоянии норвежских истребителей F-16 говорится в обзоре АрміяInform.

Норвегия стала одним из четырех первых европейских участников программы F-16, заказав истребители еще в 1975 году. Большинство самолетов, поставленных норвежским ВВС в 1980-х, прошли модернизацию Mid-Life Update (MLU) и получили обозначение F-16AM/BM Block 20. Эти машины оснащены современными средствами навигации, системой связи Link 16, нашлемными прицелами, системой РЭБ AN/ALQ-162, и способны применять ракеты AIM-120 AMRAAM, а также высокоточные авиабомбы JDAM.

Технические особенности и преимущества для Украины

Норвежские F-16 находились в эксплуатации до 2021–2022 годов, при этом самолеты регулярно проходили техническое обслуживание и плановые регламентные работы. Для условий Скандинавии была разработана серия уникальных решений: установка тормозных парашютов, эффективных систем обогрева и противообледенения, а также стационарного бортового прожектора — так называемого "русского света". Эта фара, размещенная на левом борту самолета, используется для визуальной идентификации воздушных целей в условиях плохой видимости, включая ночные перехваты российских самолетов или малозаметных БПЛА.

F-16A Королевских воздушных сил Норвегии Фото: АрміяInform

Два норвежских F-16A Фото: "Армия Информ"

Отдельным преимуществом норвежских F-16 является интеграция противокорабельных ракет AGM-119 Penguin, которые позволяют поражать надводные цели на расстоянии до 30 км — такие возможности есть только у самолетов ВВС Норвегии. Вся партия перед передачей Украине проходит техническую проверку, освежение программного обеспечения и оснащение современными боеприпасами.

Технические характеристики F-16AM/BM Block 20 MLU (Норвегия)

Тип: многоцелевой истребитель 4-го поколения

Двигатель: General Electric F110-GE-100

Максимальная скорость: до 2 120 км/ч (М=2,0)

Боевая нагрузка: до 7 000 кг

Вооружение: AIM-9L/M, AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, JDAM, AGM-119 Penguin

Прицельные системы: нашлемная, прожектор Russer-lyset

Связь и навигация: Link 16, Have Quick

Системы РЭБ: AN/ALQ-162 (с модернизацией Shadowbox II)

Авторы материала подчеркивают, что Украинские Воздушные Силы получат от Норвегии самолеты, проверенные десятилетиями службы и адаптированные к действию в сложных климатических и оперативных условиях. Это не только повысит обороноспособность страны, но и позволит интегрировать ВВС Украины в западную инфраструктуру боевого применения и управления.

Напомним, Госдепартамент США в ответ на просьбу украинского правительства принял решение о возможной продаже учебного и сопутствующего оборудования F-16 и связанного с ним оборудования за рубежом за счет военной техники на сумму примерно 310,5 миллионов долларов