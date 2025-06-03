"Це треба сприймати нормально": у Повітряних силах ЗСУ зізнались, скільки F-16 втратили

Полковник Юрій Ігнат, який очолює комунікації Повітряних сил ЗСУ, розповів, як Україна нарощує авіаційне угруповання на фронті. Але підкреслив, що під час бойових дій втрати неминучі.

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Про це Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Дивитись з 28.30: Юрій Ігнат розповів про втрату винищувачів F-16

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил Збройних сил України, відповідаючи на питання про нарощення авіаційного угруповання на фронті, запевнив, що цей процес продовжується. Але зауважив, що Україна втрачає літаки також, що обумовлено інтенсивними боями.

"Звісно, що ми нарощуємо. Звісно, що ми і втрати теж несемо певні. Бачили повідомлення про втрату літаків – це треба сприймати нормально. І є, на жаль, втрати на війні, зокрема, літаків F-16", - розказав Ігнат.

Він підтвердив, що ЗСУ втратили три винищувачі F-16, підкресливши, що при таких інтенсивних боях зрозуміло, що втрати можуть бути.

"Звісно, що ми і втрати теж несемо певні. Бачили повідомлення про втрату літаків — це треба сприймати нормально. І є, на жаль, втрати на війні, зокрема, літаків F-16", — повідомив Ігнат.

За словами Юрія Ігната, передана країнами-союзниками техніка, зокрема, літаки, не є найновішими і вже були у використанні, але все одно це краще і "технологічніше", ніж радянське озброєння.

Начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ також розповів, що Росія має літаки, що "бачать далі", а також ракети, що "стріляють далі", навіть у порівнянні з F-16. А також у ворога дуже потужне ППО, яке працює в комплексі з авіацією.

"Якщо говорити про МіГ-29, Су-27, то взагалі не до порівняння. Коли в нас не було ще F-16, то співвідношення нашого угруповання проти їхнього було 1:10 щодо наших МіГів. А технологічно — це різниця між пістолетом Макарова та снайперською гвинтівкою. Попри все, наші льотчики давали бій", — розповів Юрій Ігнат.

Фото: З відкритих джерел

За його словами, для ефективної оборони країни потрібно близько 200 літаків різних типів.

"F-16 – це багатоцільовий літак. Може працювати по небу, по повітряних цілях, наземних і по надводних цілях. Є завдання в авіації специфічні, різні", - пояснив Ігнат, нагадавши, що на початку 1990-х в Україні була тисяча різноманітних літаків, але це була загальна кількість і працюючої техніки і тих, що вже перетворились на брухт.

"У 90-х і на початку 2000-х щось зогнило, щось продавалося в Африку та інші країни. Тому ефективність сьогодні не кількістю береться, а модернізацією та інноваціями", - резюмував військовий.

Нагадаємо, Фокус писав про те, чому Бельгія досі не передала Україні обіцяні F-16. Зокрема, їх досі немає чим замінити. Замовлені F-35 ще не потрапили до країни.

А 16 травня ЗСУ втратили винищувач F-16 під час масованої атаки ЗС РФ. Пілот встиг катапультуватись і був врятований.