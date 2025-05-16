ЗСУ втратили винищувач F-16 під час масованої атаки ЗС РФ, — Повітряні сили

Зв'язок із винищувачем F-16 перервався під час відбиття масованої атаки військ Росії вночі 16 травня. Це вже не перша втрата західного літака на рахунку ЗСУ.

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Пілот винищувача катапультувався, його евакуювали, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

"16 травня близько 3:30 було втрачено зв'язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання з відбиття повітряного нападу противника", — повідомило командування.

За даними Повітряних сил, льотчик знищив три повітряні цілі та почав працювати по четвертій авіаційною гарматою. Однак на борту літака сталася позаштатна ситуація.

Пілоту довелося відвести винищувач подалі від населеного пункту, далі він успішно катапультувався. Група пошуково-рятувального забезпечення швидко знайшла пілота й евакуювала, уточнило командування.

Самопочуття льотчика задовільне, він перебуває в безпечному місці. Командування призначило комісію, щоб об'єктивно з'ясувати всі обставини події.

Джерела видання "Українська правда" в Повітряних силах підкреслюють, що в даному випадку виключається версія "дружнього вогню". Де саме трапилася позаштатна ситуація, невідомо.

ЗС РФ збили F-16: скільки винищувачів втратили ЗСУ

Зазначимо, що це вже не перша втрата літаків F-16 в Україні. Наприкінці серпні минулого року під час атаки ЗС РФ зазнав аварії літак F-16, загинув льотчик Олексій Месь.

Британська радіостанція ВВС у квітні поточного року повідомляла про удар ЗС РФ по літаку F-16 і загибель 26-річного пілота Павла Іванова. По винищувачу випустили три ракети.

Російська пропаганда періодично повідомляє про нібито знищення західних літаків. У березні 2025 року пропагандисти розповідали про знищення F-16 у Сумській області. Повітряні сили ЗСУ одразу спростували ці відомості та заявили про успішну роботу по ра***стам.

Нагадаємо, на початку травня Штати вирішили продати Україні навчальне та супутнє обладнання для літаків F-16 за 310,5 мільйонів доларів.

Видання The War Zone раніше писало, що США відправили в Україну списані F-16, на яких не можна літати. Винищувачам не вистачало важливих деталей: двигунів або радарів.