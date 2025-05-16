ВСУ потеряли истребитель F-16 во время массированной атаки ВС РФ, – Воздушные силы

Связь с истребителем F-16 прервалась при отражении массированной атаки войск России ночью 16 мая. Это уже не первая потеря западного самолета на счету ВСУ.

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Пилот истребителя катапультировался, его эвакуировали, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"16 мая около 3:30 была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задание по отражению воздушного нападения противника", — сообщило командование.

По данным Воздушных сил, летчик уничтожил три воздушных цели и начал работать по четвертой авиационной пушкой. Однако на борту самолета произошла нештатная ситуация.

Пилоту пришлось отвести истребитель подальше от населенного пункта, далее он успешно катапультировался. Группа поисково-спасательного обеспечения быстро нашла пилота и эвакуировала, уточнило командование.

Самочувствие летчика удовлетворительное, он пребывает в безопасном месте. Командование назначило комиссию, чтобы объективно выяснить все обстоятельства произошедшего.

Источники издания "Украинская правда" в Воздушных силах подчеркивают, что в данном случае исключается версия "дружеского огня". Где именно случилась нештатная ситуация, неизвестно.

ВС РФ сбили F-16: сколько истребителей потеряли ВСУ

Отметим, что это уже не первая потеря самолетов F-16 в Украине. В конце августе прошлого года во время атаки ВС РФ потерпел крушение самолет F-16, погиб летчик Алексей Месь.

Британская радиостанция ВВС в апреле текущего года сообщала об ударе ВС РФ по самолету F-16 и гибели 26-летнего пилота Павла Иванова. По истребителю выпустили три ракеты.

Российская пропаганда периодически сообщает о якобы уничтожении западных самолетов. В марте 2025 года пропагандисты рассказывали об уничтожении F-16 в Сумской области. Воздушные силы ВСУ сразу опровергли эти сведения и заявили об успешной работе по ра***стам.

Напомним, в начале мая Штаты решили продать Украине учебное и сопутствующее оборудование для самолетов F-16 за 310,5 миллионов долларов.

Издание The War Zone ранее писало, что США отправили в Украину списанные F-16, на которых нельзя летать. Истребителям не хватало важных деталей: двигателей или радаров.