Россияне заявили, что сбили украинский F-16 на Сумщине: в Воздушных силах прокомментировали

Российские военные сообщили, что самолет был сбит на Сумщине. Его обнаружил российский Су-35 и якобы своим радаром подсветил его как цель для ПВО.

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Российские пропагандисты распространили в сети информацию о том, что сбили украинский самолет F-16. В Воздушных силах ВСУ сразу же опровергли эту информацию.

"Рашнпропаганден снова "сбили" наш самолет! На этот раз F-16. Пилоты F-ок сегодня в очередной раз успешно отработали по р*шистам. И так каждый день, боевая работа продолжается. Горжусь нашими пилотами", — написал на своей странице в "Фейсбук" начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Так, 19 марта, российский военкор Юрий Котенок заявил, что получил информацию о том, что российский Су-35С, который патрулировал воздушное пространство над Воронежской областью РФ, якобы засек F-16 над Сумской областью и своим радаром подсветил цель для ПВО.

"Указывается, что пилот F-16 погиб. Если информация будет подтверждена, то это будет первый F-16-й, сбитый в бою с ВС РФ", — написал Котенок.

Вражеский летчик Илья Туманов, который ведет канал Fighterbomber, заявил, что тоже получил информацию о якобы сбитии украинского самолета, но не знает, насколько ей можно доверять.

"Я понятия не имею, что сбили под Сумами. И сбили ли вообще. Но да, Су-35 может светить цель ракете С-400 и С-500 на всю дальность ракетного полета. Да, есть видеоподтверждение работы с предельно малых высот F-16 в Сумской области. И да, по логике из-за кривизны земли и радиогоризонта РЛС подсветки цели С-400 не сможет сопровождать цель, идущую на ПМВ на всю дальность полета ракеты", — написал он.

Туманов считает, что если истребитель на малой высоте, он не может избежать попадания.

Напомним, что "Милитарный" подытожил, какприменялись истребители F-16 с момента их получения Украиной. Один из них впервые в мире за один боевой вылет сбил сразу шесть российских крылатых ракет.