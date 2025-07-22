"Проєкт 61": Повітряні сили ЗСУ отримали мобільну екосистему для обслуговування F-16 (фото)

Якщо раніше для підвіски одного боєприпаса на літак потрібно було 10–12 військових, тепер — лише троє, кажуть у Фонді.

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Фонд "Повернись живим" презентував "Проєкт 61" — мобільну екосистему для обслуговування винищувачів F-16, яку передав Повітряним силам ЗСУ. Про це повідомили на сторінці фонду в соцмережі.

Профінансувала придбання такої екосистеми компанія "Укрнафта", задонативши понад 49 мільйонів гривень.

"Проєкт 61" — це автономна й ефективна система, створена з урахуванням умов повномасштабної війни та досвіду західних партнерів. Якщо раніше для підвіски одного боєприпаса потрібно було 10–12 військових, тепер — лише троє", — розповів Сергій, представник "Офісу 61", який займається розвитком державної авіації.

До складу комплексу входять:

мобільний пункт планування місій з робочим і житловим модулями;

два комплекси підготовки озброєння (майстерня, техніка для підвіски та пікапи).

У Фонді наголошують, що в умовах реальної війни, коли ворог полює на літаки й аеродроми, Повітряним Силам бракувало мобільності в питаннях обслуговування як самих F-16, так і їхнього авіаційного озброєння.

Ця екосистема враховує передовий досвід Європи, спирається на реальні потреби України та допомагає літакам нового зразка реалізувати весь свій потенціал.

Нагадаємо, що у Повітряних силах ЗСУ зізнались, скільки F-16 втратили.

Також повідомлялося, чому Бельгія досі не передала Україні обіцяні F-16. Зокрема, їх досі немає чим замінити.