По примеру Второй мировой: как украинские F-16 сражаются с "шахедами" во время атак (видео)

Украинские летчики истребителей F-16 применяют бортовые пушки M61 Vulcan для борьбы с иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, запущенными Россией. Такая тактика напоминает борьбу с воздушными целями в эпоху Второй мировой войны.

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В сети появилось соответствующее видео: на нем слышна характерная работа шестиствольной пушки системы Гатлинга и звук двигателя F-16, после чего дрон уничтожается. Примечательно, что боевой эпизод произошел днем, когда возможно визуальное обнаружение цели.

По мнению обозревателей Defence24, такой подход, хоть и результативный, но чрезвычайно опасен. В момент перехвата самолет сближается с беспилотником, а подрыв боевой части дрона может повредить сам истребитель. Уже известно о двух потерянных F-16, предположительно, именно при таких действиях.

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Аналитики отметили, что основное средство поражения "шахедов" с воздуха — ракеты ближнего боя AIM-9 Sidewinder, каждая из которых стоит около 400–500 тысяч долларов. Для F-16 они главное средство борьбы с воздушными целями, но их запасы ограничены.

Существует и альтернатива — боеприпасы APKWS (лазерные управляемые ракеты на базе Hydra 70). Их модификация для воздушного перехвата позволила бы устанавливать на F-16 до 18 ракет вместо шести Sidewinder, причем по цене около 50 тысяч долларов за единицу. Однако эти ракеты пока не поставлялась Украине.

Таким образом пока Воздушные силы Украины не получили такие решения, пилоты вынуждены действовать по аналогии с временами Второй мировой — как британские и польские летчики на Gloster Meteor и Hawker Tempest, сбивавшие немецкие ракеты V1 пушечным огнем. Опасность тогда заключалась в том же — слишком близкое сближение с целью, начиненной взрывчаткой.

Напомним, ночью 29 июня, отражая воздушную атаку России, погиб летчик истребителя F-16 Воздушных сил ВСУ Максим Устименко, который сбил семь "шахедов". Воздушное командование утверждает, что шанса выжить у Максима не было, иначе он бы воспользовался им.

По мнению военного эксперта Рубена Джонсона, украинские F-16 действуют в условиях, которые называют «самыми напряженными для этих самолетов за всю их историю». Машины практически ежедневно участвуют в отражении массированных атак российских крылатых ракет, дронов-камикадзе и даже баллистических целей.